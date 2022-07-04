تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب الخليجي بنسبة 9.7% خلال يونيو

الكويت: أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر يونيو 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي تراجع بنسبة 5.3% في شهر يونيو، متأثراً بتراجع الأسواق العالمية الذي ألقى بظلاله على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتأثرت الأسهم الكويتية بابتعاد المستثمرين عن المخاطرة بسبب مخاوف حول النمو الاقتصادي العالمي، وسط ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية. وقد انخفضت أسعار النفط بنسبة 6.5% خلال الشهر في ظل توقعات غير متفائلة لأداء الاقتصاد العالمي.

ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية وقطاع المواد الأساسية الأكثر تراجعاً، بانخفاض نسبته 19.1% و16% على التوالي. وتراجعت معظم القطاعات خلال الشهر عدا قطاعي التكنولوجيا والتأمين، حيث ارتفعا بنسبة 4.3% و2.6% على التوالي. ومن بين شركات السوق الأول، سجل سهم شركة ميزان القابضة وسهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية أكبر تراجع في يونيو بنسبة 19.4% و17.7% على التوالي. وقد تراجع سهم ميزان القابضة بعد أن أعلنت عن تراجع الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 39.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد ارتفاع تكاليف المدخلات. وارتفع أداء سهم طيران الجزيرة في نهاية الشهر على خلفية خدمات جديدة وإضافة رحلات في أوروبا وزيادة الطلب المتوقع خلال موسم الحج في يوليو.

وقد أعلن بنك الكويت المركزي عن رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25%، وذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهو أعلى ارتفاع منذ 28 عاماً. ومقارنة بسياسة رفع سعر الفائدة الفيدرالية الأمريكية في عام 2022 والذي بلغ 1.5% في مجموعه، فقد كانت سياسة بنك الكويت المركزي أقل تشددًا في هذا الصدد، حيث رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% فقط (25 نقطة أساس ثلاث مرات) في عام 2022. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الكويت 4.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022، بينما تتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية (The Economist Intelligence Unit) أن يبلغ متوسط التضخم السنوي في البلاد حوالي 5.5% في عام 2022. ووفقًا لمعهد المحاسبين القانونيين (ICA) في إنجلترا وويلز (Wales) وكذلك أكسفورد إيكونوميكس (Oxford Economics)، فإن الكويت ستحقق فائض موازنة هذا العام قدره 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الفائض الأول منذ 2014. وخصصت الكويت نحو 11.5 مليار دولار لتنفيذ مشاريع النفط والغاز خلال السنوات المقبلة، والتي تنقسم إلى عدة مراحل حسب التقدم الذي تحرزه. كما ارتفعت صادرات البلاد من المواد الأولية إلى مصافي التكرير الصينية المستقلة بنسبة 86.1% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير "المركز" إلى تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 9.7% خلال يونيو. وسجلت الأسواق الخليجية تراجعات في هذا الشهر. وسجل المؤشر العام لسوق السعودية وسوق أبوظبي أعلى خسارة، لينهيا الشهر بتراجع نسبته 10.8% و6.8% على التوالي. كما تراجع سوقا قطر ودبي بما نسبته 5.6% و3.7% على التوالي. وقد تراجعت جميع القطاعات الخليجية خلال الشهر، وكان التراجع الأكبر في قطاعي الصناعة والمواد الأساسية بنسبة 10.6% و10.3% على التوالي. كما انخفض قطاع العقارات والقطاع المصرفي بنسبة 9.9% و9% على التوالي. ومن بين الشركات القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، كانت أسهم البنوك الأكثر تراجعاً، في ظل تراجع سهم بنك الرياض ومصرف الراجحي بنسبة 16.3% و16.6% على التوالي خلال الشهر.

وأشار "المركز" إلى أن معظم البنوك المركزية الخليجية رفعت أسعار الفائدة خلال الشهر، وكان الارتفاع في الإمارات وقطر والبحرين بمقدار 75 نقطة أساس، بينما كان في السعودية 50 نقطة أساس، تجاوباً مع رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة

بمقدار 75 نقطة أساس. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 5.9% ليصل إلى 27.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022 على خلفية تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي والتدابير المالية الحكومية وازدهار السياحة في المنطقة بعد تراجع الجائحة. واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى خليجياً والتاسعة عشرة عالمياً في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد UNCTAD). وأطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية عقود FADX 15 الآجلة، بناءً على مؤشر FADX 15، لتصبح أول مشتقات تدرج في البورصة. وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن المملكة العربية السعودية تقود اقتصادات مجموعة العشرين الرئيسية من حيث الانتعاش الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2022. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في المملكة 2.2% على أساس سنوي في مايو، متباطئًا بدرجة طفيفة من 2.3% حققها على أساس سنوي في أبريل. وخلال الربع المقبل، سيقدم سوق قطر البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية بهدف جذب المزيد من المستثمرين، حسب تقرير بلومبرغ (Bloomberg).

وكان أداء الأسواق المتقدمة سلبياً خلال الشهر، حيث تراجع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI World) بنسبة 8.8% ومؤشر إس أند بي 500 (S&P 500) بنسبة 8.4% بعد مخاوف الركود والتضخم. وانخفض مؤشر توبكس (TOPIX) الياباني بنسبة 2.2%، بينما ارتفع مؤشر فوتسي (FTSE) في المملكة المتحدة بنسبة 5.8%. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في الولايات المتحدة بنسبة 8.6% على أساس سنوي في أبريل 2022 ليكون الارتفاع الأعلى بين الدول الصناعية السبع خلال 40 عاماً. وقد أكد رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جيروم باول رفضه للتكهنات الدائرة بأن الزيادات القوية في أسعار الفائدة الفيدرالية قد تسببت في زيادة احتمالية حدوث ركود قوى بالاقتصاد الأمريكي. وأوضح أنه ملتزم بكبح معدلات التضخم. كما نوه إلى أن من الضروري أن ينخفض التضخم حتى تتحقق فترة مستدامة لأوضاع قوية لسوق العمل. كما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى منذ 13 عامًا. ومن جانبه، أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي على سياسة رفع أسعار الفائدة مرتين خلال هذا الصيف.

واختتم "المركز" تقريره الشهري باستعراض أداء النفط، الذي انخفضت أسعاره بنسبة 6.5% خلال يونيو، ليكون ارتفاعه منذ بداية العام حتى الشهر بنسبة 47.6%. وتأثرت أسعار النفط بمخاوف بشأن تراجع الطلب نتيجة تراجع النمو الاقتصادي العالمي، مع توقعات المستثمرين لركود عالمي طويل. وقد نادى جو بايدن، الرئيس الأمريكي، بتخفيف قيود الضريبة على الوقود خلال هذا الصيف، بغرض زيادة الطلب على النفط.

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عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.17 مليار دينار كويتي كما في 31 مارس 2022. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز للادخار – ادخار"، وهو أول صندوق لسوق النقد في الكويت، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول والوحيد للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997.

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