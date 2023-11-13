18% فقط من الشركات في المنطقة وضعت استراتيجية للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت جرين فيوتشر بروجكت، الشركة الحاصلة على شهادة بي كورب والمتخصصة بتوفير حلول متكاملة تتيح للشركات وضع استراتيجية مؤسسية للاستدامة وتنفيذها، عن تزايد عدد الشركات التي تسعى إلى تطبيق سياسة للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في دولة الإمارات. وأشارت زين الطراونة، الشريكة المؤسّسة والرئيس التنفيذي لشؤون النمو لدى جرين فيوتشر بروجكت، إلى مجموعة من العوامل الدافعة لهذا التوجه نحو الاستدامة والوعي البيئي.

أظهرت دراسة حديثة أن 64% من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط تعتمد استراتيجية رسمية للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالمقارنة مع 18% فقط عام 2022. كما أشارت الدراسة إلى أن 73% من الشركات تعهدت بتحقيق الحياد المناخي، أو أنها تسعى للالتزام بمثل هذا التعهد، في حين تنظر 40% من الشركات بترقب إلى مؤتمر الأطراف (كوب 28)، أملاً بأن يشجع الحكومات على تحسين البنية التحتية للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة لديها، وتوفير الحوافز لدعم النمو الأخضر.1

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت زين: "يقوم التحول الأخضر اليوم على توجهين رئيسيين، يتمثل أولهما في حركة تصاعدية مدفوعة بتغير سلوكيات المستهلكين وازدياد وعيهم البيئي، والثاني يبدأ من سعي الشركات لوضع أُطر عمل تحوّلية، مثل السياسات المعنية بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويكشف هذا المشهد عن وعي أكبر لدى الشركات بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، حيث تسعى إلى إحداث أثر إيجابي في أعمالها، إلى جانب تحقيق الأرباح وتعزيز التنافسية.“

وتزامناً مع مؤتمر كوب 28 المقرر إقامته في دولة الإمارات نهاية الشهر الجاري، تعتزم الدولة بذل جهودٍ كبيرة لتعزيز أجندتها الخضراء، وتوفير فرص للحوار الهادف بين الجهات الحكومية وأبرز اللاعبين في مختلف القطاعات، بما يضمن تسريع التقدم المُحرز في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم. ومع ذلك، تفتقر السوق اليوم للمهارات في المجالات الصديقة البيئة، فما يزال التمويل المستدام متوفراً أمام 13% فقط من الشركات.

وأضافت زين: "ما تزال حوالي نصف الشركات في الشرق الأوسط (46%) تعتمد على نفسها لتمويل أنشطتها المتعلقة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يُعد مؤشراً إيجابياً. ومع ذلك، يتوفر المزيد من الفرص المبتكرة لتمويل الأنشطة الصديقة للبيئة، والتي ينبغي على الشركات الاستفادة منها لتحقيق أهدافها المناخية وتوظيف الإمكانات الهائلة التي توفرها المنطقة. وعليه، يشكّل مؤتمر كوب 28 منصةً مثالية لمناقشة هذه المواضيع، بما يعود بالفائدة على العالم بأكمله".

وتساهم جرين فيوتشر بروجكت بدعم أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات وغيرها من أبرز الالتزامات الحكومية، مثل المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. وتتعاون الشركة مع العديد من الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها في قطاعات مختلفة، بما فيها الخدمات المصرفية الرقمية والضيافة والعقارات والتمويل، حيث تتيح لعملائها تحقيق الريادة في مجال إجراءات وحلول الاستدامة على مستوى المنطقة. وتحظى الشركة بمجموعة من المشاريع وعلاقات التعاون المرموقة، أبرزها مع شركات لون وأتلاين وجلف كابيتال وسيلك هاوس ومدينة الشارقة المستدامة2. ونجحت جرين فيروتشر بروجكت حتى اليوم بمساعدة أكثر من 100 شركة في مختلف أنحاء العالم على تعزيز مساعيها لخفض انبعاثاتها الكربونية؛ كما ساهمت بزراعة 427,152 شجرة، وحماية 85.48 هكتار من الغابات المطيرة، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 26,905.62 طن، إضافة إلى إنتاج أكثر من 14,675,674 كيلوواط من الطاقة المتجددة3.

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لمحة حول جرين فيوتشر بروجكت:

جرين فيوتشر بروجكت هي شركة حاصلة على شهادة بي كورب ومتخصصة بتوفير حلول متكاملة تتيح للشركات وضع استراتيجية مؤسسية للاستدامة وتنفيذها.

وتسعى الشركة إلى إقامة علاقات تعاون استراتيجية مع الشركات، لمساعدتها على خوض رحلة رائدة نحو تحقيق الاستدامة بشكل شامل ومتكامل، وعن طريق منصة واحدة. وتتنوع خدمات الشركة بدءاً من مراقبة استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية المباشرة وغير المباشرة للعملاء، وصولاً إلى خفض هذه الانبعاثات، واعتماد حلول مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية، ودعم المشاريع البيئية من خلال أنماط اشتراك مدروسة. كما تقدم الشركة خدمات المشورة الاستراتيجية في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، لمساعدة الشركات على دمج الاستدامة في نموذج أعمالها.

وتتمتع جرين فيوتشر بروجكت بمحفظة واسعة من المشاريع البيئية عالية التأثير لإثراء المحميات الطبيعية والحفاظ عليها، وتطوير محطات الطاقة المتجددة، واسترجاع الموائل البحرية، مما يوفر للمهتمين فرصاً مميزة لتمويل هذه المشاريع ودعم مساعيها. وتختار الشركة مشاريعها بناءً على ثلاثة معايير رئيسية، تشمل حماية التنوع البيولوجي، تفعيل مشاركة المجتمعات المحلية، وعزل الكربون والحد من الانبعاثات.

وحصلت جرين فيوتشر بروجكت على شهادة بي كورب عام 2022، وعلى لقب الأفضل تأثيراً في مجال الحوكمة عالمياً في يوليو من العام نفسه. ويقع مكتب الشركة الرئيسي في ميلان، كما تدير عملياتها في إمارة أبوظبي، حيث اختارتها مسرعة الأعمال Hub71 ضمن أبرز شركات التكنولوجيا المناخية في المنطقة.