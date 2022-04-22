بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 6.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الإسبوع تسجيل 1661 مبايعة بقيمة 4.33 مليار درهم، منها 225 مبايعة للأراضي بقيمة 1.12 مليار درهم و1436 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.2 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 96 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 114 مبايعة بقيمة 255 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 58 مليون درهم بمنطقة ند الشبا الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة جزيرة 2. وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 200 مبايعة بقيمة 463 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 117 مبايعة بقيمة 145 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 115 مبايعة بقيمة 354 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.74 مليار درهم منها 63 رهونات أراضي بقيمة 516.84 مليون درهم و338 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.22 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثه بقيمة 407 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 212 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 83 هبة بقيمة 257.41 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 77 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 39 مليون درهم.

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