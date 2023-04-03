● الاستطلاع يمثل صورةً إيجابيةً عن الإمارات التي أعلنت 2023 عام الاستدامة وتستعد لاستضافة الجلسة 28 من مؤتمر الأطراف (كوب 28) في دبي

● ستة من كل عشرة أشخاص في الإمارات مستعدين لقبول 95% من التغييرات التي تأتي مع الحلول الخضراء شرط ألا تشكل أي أخطار صحية وأن تكون تكاليفها الاقتصادية والثقافية مقبولة وأن تسهم في أمن الغذاء والطاقة في الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت فيوليا عن نتائج استطلاعها الأول من نوعه حول التحول البيئي، والذي يأتي بالتعاون مع مؤسسة الأبحاث والاستشارات إيلاب. وأظهر الاستطلاع أن 79% من الأشخاص الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة متأكدين بأن الاضطرابات المناخية تحدث حالياً، فيما يعتقد 61% أن التغير المناخي حقيقي، وأن النشاط البشري هو المسبب الرئيسي. ويشعر 55% أن الفرصة لا تزال موجودة وأن الاضطرابات المناخية والتلوث يمكن ضبطهما.

ويهدف الاستطلاع، الذي يحمل عنوان مقياس التحول البيئي، إلى قياس الرأي العام حول مجموعة من القضايا، مثل التغير المناخي والتلوث، حيث وجد أن 70% من المشاركين في الإمارات يشعرون أن التكاليف الناجمة عن الاضطرابات المناخية والتلوث ستكون أكثر أهمية من الاستثمارات المطلوبة. وعبّر 65% من المشاركين عن شعورهم بالضعف والخطر المناخي والبيئي، فيما يعتقد 35% بالحاجة إلى تغيير أساليب الحياة وتقليل الإنفاق والاستفادة من الحلول التقنية لتقليل اضطرابات المناخ.

وأشار ستة من كل عشرة أشخاص في الإمارات إلى استعدادهم لقبول 95% من التغييرات التي تأتي مع الحلول الخضراء، شرط ألا تشكل أي أخطار صحية وأن تكون تكاليفها الاقتصادية والثقافية مقبولة وأن تسهم في أمن الغذاء والطاقة في الدولة.

وأظهر 63% من المشاركين استعدادهم لزيادة إنفاقهم قليلاً مقابل الحصول على طاقة محلية بانبعاثات كربون أقل، وأكّد 61% أنهم جاهزون لإنفاق المزيد لشراء المنتجات اليومية المصنوعة من مواد معاد تدويرها.

وأبدى المشاركون في الاستطلاع في الإمارات مستوى جيد من القبول نحو تقليل استهلاك اللحوم، واعتماد الأغذية المرويّة بمياه معاد تدويرها، وغسل الأطباق والملابس باستخدام المياه المعاد تدويرها، بالإضافة إلى شراء سيارة أو غيرها من وسائل التنقل المصنوعة جزئياً من مواد معادة التدوير.

وشكل الاستطلاع جزءاً من دراسة عالمية شملت مشاركين يمثلون صوت أكثر من نصف سكان العالم وتغطي 25 دولةً في أوروبا وآسيا والأمريكيتين والشرق الأوسط وأوقيانوسيا.

وبيّن الاستطلاع أن سبعة من كل عشرة أشخاص على مستوى العالم يشعرون بأنهم عرضة للمخاطر البيئية، وأن 89% من سكان الأرض مقتنعون بحدوث التغيير المناخي في الوقت الحالي، فيما أكّد 67% على ضرورة التغيير.

وتعليقاً على هذا الموضوع، صرح تييري ديزينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا الإمارات: "يسعدنا الإعلان عن نتائج هذا الاستطلاع بالغ الأهمية والذي أُجري في الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى. وأثق بأنه سيشكل منصةً مهمة لفهم مستوى قبول سكان الإمارات للتغييرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يجب تنفيذها لمواجهة المشكلات المتنامية، بما في ذلك التغيير المناخي والتلوث".

وشارك في الاستطلاع، الذي أُجري في الإمارات عبر مدى 12 يوماً، أكثر من 1000 شخص، وشمل مجموعةً من الأسئلة تتناول المخاطر والحلول ومستوى القبول والشروط.

ويمثل الاستطلاع صورةً إيجابيةً عن الإمارات التي أعلنت 2023 عام الاستدامة وتستعد لاستضافة الجلسة 28 من مؤتمر الأطراف (كوب 28) في دبي.

ويدعم الاستطلاع مساعي دولة الإمارات لحماية البيئة، التي تشكل إحدى الركائز الأساسية للأجندة الوطنية. وتأتي الإمارات في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي التي وقعت اتفاقية باريس في عام 2021 وأعلنت عن عزمها تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. كما أطلقت الدولة المسار الوطني للحياد المناخي 2050 خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، بما ينسجم مع التزامها لتحقيق مستقبل مستدام ومقاوم للتغيرات المناخية، حيث يشكل المسار أولى خطوات تطبيق المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

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لمحة عن فيوليا:تسعى مجموعة فيوليا إلى أن تكون مرجعاً رئيسياً في مساعي التحوّل الإيكولوجي. ومع ما يناهز 220,000 موظّف عالمياً، تعمل المجموعة على تصميم وتقديم حلول رائدة مفيدة وعملية لإدارة المياه والنفايات والطاقة. ومن خلال أنشطتها التجارية التكميلية الثلاثة، تساعد فيوليا على تطوير طرق الوصول إلى الموارد، والحفاظ على الموارد الموجودة وتجديدها. وعام 2021، قامت فيوليا بتزويد 79 مليون شخص بمياه الشرب و61 مليون شخص بخدمات إدارة مياه الصرف الصحي، وأنتجت ما يقارب 48 مليون ميجاوات ساعة من الطاقة وحولت 48 مليون طن متري من النفايات إلى مواد وطاقة جديدة. سجّلت Veolia Environnement (المدرجة في Paris Euronext: VIE) إيرادات موحدة بلغت 28,508 مليار يورو عام 2021. www.veolia.com

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إيلاب هي مؤسسة أبحاث واستشارات فرنسية مستقلة، تأسست عام 2015 على يد برنارد سانانيس. وتُجري المؤسسة دراسات عديدة للشركات والأعمال والجهات الفاعلة في مجال الإعلام، في فرنسا وخارجها، ولا سيما حول القضايا الاجتماعية والموضوعات العامة. www.elabe.fr

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