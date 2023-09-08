بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1892 مبايعة بقيمة 4.88 مليار درهم، منها 152 مبايعة للأراضي بقيمة 843.57 مليون درهم و1740 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.04 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58.63 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 58.25 مليون درهم في منطقة السطوه تليها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 155.18 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 66.12 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 18.68 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 202 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 132.03 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى وأخيرا مبايعة بقيمة 102 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 206 مبايعة بقيمة 182.67 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 201 مبايعة بقيمة 186.62 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 160 مبايعة بقيمة 293.98 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 959.92 مليون درهم منها 45 رهونات أراضي بقيمة 101.67 مليون درهم و335 رهونات فلل وشقق بقيمة 858.25 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانيه بقيمة 200 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 98.66 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 79 هبة بقيمة 191.74 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 48.58 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 22.41 مليون درهم.

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