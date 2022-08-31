جدة: كشف تقرير تقني حديث حول تجربة تقنية الجيل الخامس 5G بدول مجلس التعاون الخليجي الست، أن المملكة العربية السعودية حققت نموا قويا في كل من السرعة، وتجربة الفيديو، وتوافر شبكة 5G، على الرغم من مساحتها الجغرافية الكبيرة، مقارنة ببقية دول المجلس.

ووصف التقرير الذي أصدرته أوبن سيجنال (Opensignal) حول تجربة شبكة الجيل الخامس بدول مجلس التعاون الخليجي، جودة أداء السعودية في توافر شبكة 5G (الوقت الذي يقضيه المستخدمون في اتصال نشط بتقنية الجيل الخامس) بالـ"مذهل"، حيث سجلت المملكة درجة توافر بنسبة 28.2٪، وذلك على رغم أنها أكبر أسواق المنطقة جغرافيا وسكانيا.

وأشار التقرير إلى أنه على رغم أن السعودية حلت بالمرتبة الثالثة في توافر الشبكة، فإن درجاتها لا تقل سوى عدد قليل من النقاط المئوية خلف مملكة البحرين بنسبة 34.9٪، ودولة الكويت 33.6٪، ودولة قطر 16.9٪ ودولة الإمارات العربية المتحدة 15.3٪ وسلطنة عمان 13.9٪.

وقارنت أوبن سيجنال (Opensignal) في تقريرها تجربة المستخدمين بدول مجلس التعاون لتقنية الجيل الخامس لتدفق الفيديو عبر الهاتف المحمول، والألعاب متعددة اللاعبين على الهاتف المحمول، واتصال التطبيقات الصوتية، والتوافر، والسرعة.

وتصدرت الإمارات دول المجلس لسرعة التنزيل عبر تقنية الجيل الخامس، حيث حقق المستخدمون سرعات متوسطة تصل إلى 316.8 ميغابت/ثانية، ثم قطر بـ278.5 ميغابت/ثانية، والكويت 263.4 ميغابت/ثانية.

كما اعتلت الدول الثلاث نفسها قائمة سرعة التنزيل من حيث معدل الذروة، وسجلت الإمارات 743.3 ميغابت/ ثانية، وقطر 713.4 ميغابت/ثانية، والكويت 663.7 ميغابت/ثانية في الكويت، أما السعودية وسلطنة عُمان، فكان الفرق أقرب إلى ثلاثة أضعاف السرعة، حيث كانت النسبة بين معدل ذروة تقنية الجيل الخامس ومتوسط السرعات 2.7 مرة.

وأوضح التقرير أن سرعة التحميل عبر تقنية الجيل الخامس أبطأ بكثير من سرعة التنزيل عبر التقنية ذاتها، حيث كان متوسط سرعات التحميل يقارب عُشر سرعة متوسط سرعة التنزيل، ما أرجعه التقرير إلى أن مصممي الإصدارات الأولية من تقنيات 5G ركزوا على التنزيل.

وحول تجربة فيديو 5G كانت الكويت السوق الوحيد الذي يتمتع فيه المستخدمون بتجربة ممتازة (75 نقطة أو أعلى)، في حين تصدرت الإمارات قائمة سرعة التنزيل، إلا أن درجاتها تراجعت خلف الكويت في تجربة الفيديو عند 72.4 نقطة على مقياس من 100 نقطة، وجاءت قطر في المرتبة الثانية على رغم انخفاض تدفق الفيديو عبر الهاتف المحمول بدرجة أكبر مع 68.6 نقطة.

وبشأن تجربة الألعاب عبر تقنية الجيل الخامس، احتلّت الإمارات المرتبة الأولى بـ74 نقطة، متقدمة على قطر بـ69.6 نقطة، والبحرين 69.6 نقطة، والكويت 67.4 نقطة.

وجرى قياس تجربة الألعاب متعددة اللاعبين، وتم اختبارها علاى الألعاب الأكثر شيوعا مثل PUBG وFortnite، وساحة المعركة الضخمة عبر الإنترنت مثل Arena of Valor، بالإضافة إلى الألعاب الرياضية الشهيرة مثل Pro Evolution Soccer.

وحول تجربة التطبيقات الصوتي لتقنية 5G، مثل WhatsApp وSkype وFacebook Messenger وFacetime، لم يكن هناك سوى اختلاف بسيط، وتصدرت قطر الترتيب بـ80.6 نقطة، بفارق 3.2 نقطة عن بقية أسواق دول الخليج.

ورصد التقرير اختلافا كبيرا في السرعات التي اختبرها المستخدمون عند استخدام تقنية 5G، مقارنة بتقنية 4G، حيث كان متوسط سرعة التنزيل عبر تقنية الجيل الخامس أسرع بين 8.6 و5.6 مرة، مشيرا إلى قفزة كبيرة في تجربة فيديو 5G مع اتصال بتقنية الجيل الخامس بنسبة تتراوح ما بين 24% و45٪.

يذكر أن تقنية الجيل الخامس 5G هي أحدث تقنيات شبكات الجوال المتنقلة بدول مجلس التعاون، وهي تقنية لاسلكية تنقل البيانات عبر الهواء من أبراج خلوية إلى الهواتف وأجهزة أخرى، بسرعات أكبر بكثير من التي نملكها اليوم.

كما تعد شركة أوبن سيجنال (Opensignal) واحدة من أبرز الشركات العالمية الكبيرة في تحليل وتقييم شبكات الجوال، وتحظى تقاريرها باهتمام كبير في قطاع الاتصالات حول العالم.

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عن Opensignal

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