بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 595 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 133 مبايعة بقيمة 505.76 مليون درهم، منها 4 مبايعة للأراضي بقيمة 238.43 مليون درهم و129 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 267.33 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 165.62 مليون درهم في منطقة الجدّاف تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 24.63 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 56.63 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 16.18 مليون درهم وثالثة في الجدّاف بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 165.62 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 29.36 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14.72 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 11.07 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 51.44 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 54.57 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 18.84 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 87.98 مليون درهم منها 3 رهونات أراضي بقيمة 84.4 مليون درهم و3 رهونات فلل وشقق بقيمة 3.58 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 82.5 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 3.36 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 1 هبة بقيمة 1.76 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 1.76 مليون درهم.

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