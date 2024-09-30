دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت "سمرتاون إنتيريرز" – الشركة الرائدة في تعهدات التجهيزات الداخلية المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة - تقريرها للاستدامة 2024، لتكشف عن المنجزات الكبيرة التي حققتها بشأن إدارة النفايات. وتمكّنت الشركة من تحويل 58% من نفايات المشاريع بعيداً عن مكبات النفايات، متجاوزة بذلك هدفها السنوي بنسبة 18%. ويمثل هذا الإنجاز محطة رئيسية ضمن استراتيجيتها الطموحة JOURNEY2030، والتي تتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية والإقليمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأجندة الإمارات العربية المتحدة الخضراء 2030.

ويتناول تقرير الاستدامة السنوي التاسع الذي يغطي السنة المالية من 1 أبريل 2023 إلى 31 مارس 2024، منجزات "سمرتاون إنتيريرز" بالتفصيل عبر ثمانية مجالات أساسية:

المشاريع المستدامة : حققت 21% من مشاريع سمرتاون، وعددها 24 مشروع، المتطلبات الخاصة باعتمادات شهادة LEED ، مع الحصول على 51% من المواد من مصادر مستدامة. وتم تطبيق واستخدام برنامج إدارة المشاريع الجديد Mastt لتعزيز تتبع البيانات في الوقت الفعلي ومستويات الكفاءة في جميع المشاريع، مع تنفيذ تدريب CyberSafe لتعزيز أمن تكنولوجيا المعلومات في جميع العمليات.

: حققت من مشاريع سمرتاون، وعددها مشروع، المتطلبات الخاصة باعتمادات شهادة ، مع الحصول على من المواد من مصادر مستدامة. وتم تطبيق واستخدام برنامج إدارة المشاريع الجديد لتعزيز تتبع البيانات في الوقت الفعلي ومستويات الكفاءة في جميع المشاريع، مع تنفيذ تدريب لتعزيز أمن تكنولوجيا المعلومات في جميع العمليات. الأثر البيئي : إلى جانب النجاح الكبير في تحويل النفايات بعيداً عن المكبّات، سجلت سمرتاون انخفاضاً بنسبة 30% في كثافة المياه للشخص الواحد ( 3.6 متر مكعب)، وانخفاضاً بنسبة 3.6% في انبعاثات الغازات الدفيئة ( 838 كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون) للشخص الواحد مقارنة بالعام السابق. ويعود الفضل في هذه التحسينات إلى حد كبير إلى استمرار مشاركة سمرتاون في "برنامج ليفينج بيزنيس 2023 " مع بنك الفجيرة الوطني، والذي يدعم الشراكات التي تهدف إلى تقليل نفايات البناء التي يتم إرسالها إلى مكبات النفايات.

: إلى جانب النجاح الكبير في تحويل النفايات بعيداً عن المكبّات، سجلت سمرتاون انخفاضاً بنسبة في كثافة المياه للشخص الواحد ( متر مكعب)، وانخفاضاً بنسبة في انبعاثات الغازات الدفيئة ( كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون) للشخص الواحد مقارنة بالعام السابق. ويعود الفضل في هذه التحسينات إلى حد كبير إلى استمرار مشاركة سمرتاون في "برنامج ليفينج بيزنيس " مع بنك الفجيرة الوطني، والذي يدعم الشراكات التي تهدف إلى تقليل نفايات البناء التي يتم إرسالها إلى مكبات النفايات. الالتزام الاجتماعي : أصبحت "سمرتاون إنتيريرز" أول مقاول للتجهيزات الداخلية يحصل على جائزة "غريت بليس تو وورك" لأفضل أماكن العمل، حيث جاءت 88% من توصيات الموظفين إيجابية. وتتمتع القوى العاملة في الشركة بالتنوع والشمولية، حيث تضم 14 جنسية، وتمثل الإناث فيها نسبة 34.8% ، وهي أعلى بكثير من متوسط ​​قطاع البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يبلغ 9% ، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل.

: أصبحت "سمرتاون إنتيريرز" أول مقاول للتجهيزات الداخلية يحصل على جائزة "غريت بليس تو وورك" لأفضل أماكن العمل، حيث جاءت من توصيات الموظفين إيجابية. وتتمتع القوى العاملة في الشركة بالتنوع والشمولية، حيث تضم جنسية، وتمثل الإناث فيها نسبة ، وهي أعلى بكثير من متوسط ​​قطاع البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يبلغ ، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل. المبادرات المجتمعية : تم تقديم برنامج سمرتاون للتطوع، والذي يمنح الموظفين يومين مدفوعي الأجر سنوياً للمساهمة في المبادرات المجتمعية والعمل التطوعي الهادف.

: تم تقديم برنامج سمرتاون للتطوع، والذي يمنح الموظفين يومين مدفوعي الأجر سنوياً للمساهمة في المبادرات المجتمعية والعمل التطوعي الهادف. الشفافية ومكافحة الفساد : حافظت الشركة على سجل خالٍ من أي حوادث فساد تم الإبلاغ عنها. وقد تم دعم ذلك من خلال إكمال 100% من الموظفين للتدريب على مكافحة الفساد.

: حافظت الشركة على سجل خالٍ من أي حوادث فساد تم الإبلاغ عنها. وقد تم دعم ذلك من خلال إكمال من الموظفين للتدريب على مكافحة الفساد. الأداء الاقتصادي : على الرغم من تعديل معدل فقدان العمالة بنسبة 32% ، تحافظ "سمرتاون إنتيريرز" على استقرارها المالي، حيث تأتي أرقام فقدان العمالة أقل بنسبة 4% فقط عن المتوسط ​​على مدى خمس سنوات. وسجلت الشركة درجة قيمة محلية مضافة ( ICV ) بلغت 25% في دبي، و 26% في أبوظبي، مما يعكس التزامها بخلق قيمة اقتصادية محلية من خلال إعطاء الأولوية للموردين والموارد المحلية.

: على الرغم من تعديل معدل فقدان العمالة بنسبة ، تحافظ "سمرتاون إنتيريرز" على استقرارها المالي، حيث تأتي أرقام فقدان العمالة أقل بنسبة فقط عن المتوسط ​​على مدى خمس سنوات. وسجلت الشركة درجة قيمة محلية مضافة ( ) بلغت في دبي، و في أبوظبي، مما يعكس التزامها بخلق قيمة اقتصادية محلية من خلال إعطاء الأولوية للموردين والموارد المحلية. حقوق الإنسان: أكمل جميع الموظفين تدريب حقوق الإنسان، وتم التأكد من بيانات وممارسات 100% من البائعين من خلال عمليات شراء صارمة. ولم يتم الإبلاغ عن أي شكاوى من الموظفين، مما يؤكد التزام الشركة ببيئة عمل عادلة ومحترمة.

وقال ماركوس بيش، المدير العام لشركة "سمرتاون إنتيريرز": "يوضح تقرير الاستدامة 2024 التزامنا القوي والمتواصل بالاستدامة. إن JOURNEY2030 ليست مجرد استراتيجية – بل الجوهر الحقيقي لمهمتنا الشاملة والقيم التوجيهية التي ترشدنا لتقديم حلول داخلية مستدامة وإنشاء مكان عمل آمن ومزدهر. نحن نحرص على مواكبة أجندة الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لأننا نؤمن بمستقبل يساهم فيه كل مشروع لبناء عالم أفضل".

وأضاف: "على مدار العام الماضي، ركزنا على تلبية الاعتمادات الخارجية للاستدامة ضمن جميع المشاريع، والحد من كميات النفايات التي يتم إرسالها إلى المكبات من مكاتبنا ومواقعنا، وتحسين جوانب السعادة والراحة البدنية والذهنية في مكان العمل. نحن ملتزمون بقيادة الدفّـة في صناعة التجهيزات الداخلية المستدامة، والتعليم، والتطور والابتكار باستمرار لتحقيق أهداف JOURNEY2030 الخاصة بنا".

ويستند تقرير سمرتاون للاستدامة 2024 إلى معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، مما يضمن إعداد تقارير عالية الجودة ترتكز على مبادئ الدقة والتوازن والوضوح والقدرة على التحقق. كما تجري "سمرتاون إنتيريرز" إجراءات تدقيق داخلية مكثفة، بما في ذلك المراجعات التي تجريها لجنة الاستدامة وأعضاء الفريق المؤسسي وجميع الإدارات المسؤولة للحفاظ على سلامة التقرير وموثوقيته.

يمكن تنزيل تقرير الاستدامة 2024 بالكامل ومؤشر GRI من موقع "سمرتاون إنتيريرز": www.summertown.ae

نبذة عن "سمرتاون إنتيريرز"

طوال 25 عاماً، كانت شركة "سمرتاون إنتيريرز" من بين أبرز المقاولين الرئيسيين وأكثرهم استدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقـدّم حلولاً فائقة الجودة للتجهيزات الداخلية. وبسمعة ناصعة من حيث خبرتها في تنفيذ المشاريع الخضراء، وفي خدمتها الاستثنائية للعملاء، تختص الشركة بالمشاريع التجارية ومشاريع الرعاية الصحية والتعليم لنخبة من الشركات العالمية ضمن قائمة "فورتشن 500"، إلى جانب الدوائر الحكومية والشركات المحلية.

وكانت "سمرتاون إنتيريرز" أول مقاول للتجهيزات الداخلية في الإمارات يحصل على شهادة "ليد" الذهبية للتصاميم الداخلية (LEED) للريادة في تصاميم الطاقة والبيئة، وقد نالت شهادة LEED الذهبية في فئة المبنى الحالي والعمليات التشغيلية والصيانة (LEED EBOM). كما حصلت على تصنيف WELL للصحة والسلامة لمكتبها الرئيسي بدبي في المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا"، وذلك من معهد ويل الدولي للبناء (IWBI).

ويتم تنفيذ جميع المشاريع بالتوافق مع النظام الدولي المتعارف عليه دولياً لإدارة الجودة ايزو 9001:2015، ونظام ISO 45001:2018، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

وتتمثّل مهمة "سمرتاون إنتيريرز" في الاستمرار بتسليم مشاريع عالية الجودة للتجهيزات الداخلية في الموعد المحدد، ووفق الميزانية الموضوعة، وأيضاً مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها البيئية، مما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق الوفورات التشغيلية، وإنشاء مساحات عمل أفضل للموظفين.

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