بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 5.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1721 مبايعة بقيمة 4.49 مليار درهم، منها 114 مبايعة للأراضي بقيمة 1.36 مليار درهم و1183 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.13 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 268.33 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 113.9 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة تليها مبايعة بقيمة 65.26 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 20.57 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 311.64 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 15.95 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 110.01 مليون درهم بمنطقة الثنيه الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 56.4 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 170 مبايعة بقيمة 163.95 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 119 مبايعة بقيمة 286.11 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 81 مبايعة بقيمة 138.74 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 779.4 مليون درهم منها 53 رهونات أراضي بقيمة 109.85 مليون درهم و273 رهونات فلل وشقق بقيمة 669.54 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحمريه بقيمة 125 مليون درهم وأخرى في منطقة منخول بقيمة 52.15 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 98 هبة بقيمة 616.75 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 101.25 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 68.03 مليون درهم.

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