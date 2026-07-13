بيانات "رينتلي" أظهرت أن أكثر من نصف مستخدمي المنصة يستأجرون وحدات سكنية تتراوح قيمتها الإيجارية السنوية بين 50 - 100 ألف درهم، في مؤشر على تحول حلول الدفع المرنة من خيار محدود إلى جزء أساسي من تجربة الاستئجار.

دبي - الإمارات العربية المتحدة، مع مواصلة سوق الإيجارات في دبي مسيرة نضجه وتطوره، تشهد آليات سداد الإيجارات تحولاً يواكب تطور السوق وتغير احتياجات السكان. وفي ظل تنامي الاعتماد على الحلول الرقمية، وازدياد الاهتمام بسهولة الدفع وإدارة التدفقات النقدية، باتت حلول الدفع المرنة تشكل خياراً أساسياً في تجربة استئجار المساكن، بما يعكس تطور توقعات المستأجرين بشأن كيفية إدارة أحد أبرز التزاماتهم المالية المتكررة. ويواكب هذا التوجه تطورات تنظيمية، كان أبرزها إطلاق دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة "التأجير المُيسّر" (الإيجار المرن)، بما يؤكد توجه السوق نحو خيارات دفع أكثر مرونة واعتماداً على الحلول الرقمية.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه سوق الإيجارات في دبي تسجيل أداء قوي. فقد بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 نحو 32.2 مليار درهم، موزعة على 253,992 عقد إيجار جديد ومجدد، في حين تراجعت حالات إلغاء عقود الإيجار بنسبة 25%، بما يعكس ارتفاع مستويات الاستقرار في السوق. ومن جهة أخرى، يؤكد إطلاق مبادرة "الإيجار المرن" من قبل أراضي دبي التوجه المتسارع نحو تحديث منظومة سداد الإيجارات، وتعزيز سهولة الوصول إلى حلول أكثر مرونة.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن "رينتلي" إلى أن هذا التحول يشهد زخماً متزايداً بالفعل. فقد بلغ المتوسط السنوي لقيمة عقود الإيجار عبر المنصة 72 ألف درهم، فيما وصل متوسط القيمة إلى 92 ألف درهم، بينما يستأجر أكثر من 56% من العملاء وحدات سكنية تتراوح قيمتها الإيجارية السنوية بين 50 ألف و100 ألف درهم. وتؤكد هذه النتائج أن خيارات الدفع المرنة أصبحت تحظى بإقبال متزايد بين شريحة المهنيين المستقرين الذين يبحثون عن قدر أكبر من المرونة في إدارة التزاماتهم المالية الشهرية.

وتكشف بيانات عملاء "رينتلي" عن ملامح هذا التحول في سلوك المستأجرين، وتشير إلى أن المهنيين المستقرين في مسيرتهم المهنية يشكلون الشريحة الأكثر إقبالاً على حلول الدفع المرنة. ويعكس هذا التوجه تزايد الاهتمام بخيارات سداد توفر قدراً أكبر من المرونة، وتنسجم مع أساليب التخطيط المالي الحديثة وإدارة الميزانيات الشهرية، بما يواكب تطور سوق الإيجارات وتغير توقعات المستأجرين.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال تيمور خان، رئيس "رينتلي" في دولة الإمارات: "على مدى سنوات، ظل سداد الإيجار من أبرز الالتزامات المالية التي لم تشهد تطوراً يواكب التحولات في أساليب التخطيط المالي وإدارة الميزانيات الشخصية. واليوم، نشهد توجهاً متزايداً من العملاء نحو اختيار آليات سداد تتماشى مع مواعيد الرواتب الشهرية وأنماط التخطيط المالي الحديثة. وتعكس بياناتنا تحولاً أوسع في توقعات المستهلكين، حيث أصبحت المرونة تمثل عنصراً أساسياً في الارتقاء بتجربة الاستئجار، وليس مجرد خيار إضافي لسداد الإيجار".

ومع استمرار دولة الإمارات في تطوير منظومة الإيجارات وتعزيز التحول الرقمي فيها، أصبحت مرونة سداد الإيجارات امتداداً طبيعياً لسوق عقاري أكثر تطوراً وتركيزاً على احتياجات المتعاملين. ولا يقتصر هذا التحول على تغيير أسباب الاستئجار، بل يمتد إلى إعادة صياغة تجربة الاستئجار نفسها، من خلال مواءمة آليات السداد مع الأنماط المالية المتغيرة لسكان الدولة.

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نبذة عن رينتلي

تُعد رينتلي منصة متخصصة في تكنولوجيا الإيجارات، تُحدث تحولاً في آلية سداد وإدارة الإيجارات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، من خلال إتاحة خيارات دفع شهرية مرنة للمستأجرين، مع ضمان تحويل الدفعات إلى الملاك بصورة منتظمة وفي مواعيدها.

وتدعم المنصة دورة مدفوعات الإيجار بشكل متكامل، بما يشمل التحصيل، وتحويل الدفعات، والتسويات المالية، بما يسهم في الحد من التعقيدات الإدارية وتحسين التدفقات النقدية على امتداد رحلة التأجير. كما تتكامل “رينتلي” مع الهوية الرقمية الإماراتية (UAE Pass)، لتوفير طبقة تحقق رقمية آمنة ومدعومة من الحكومة، بما يعزز تجربة تسجيل العملاء وانضمامهم إلى المنصة.

وتزاول “رينتلي” عملياتها في سنغافورة، ودولة الإمارات، وهونغ كونغ، وقد عالجت معاملات إيجارية تجاوزت قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي في دولة الإمارات وحدها، كما تتعاون مع شبكة متنامية من الملاك، وشركات إدارة العقارات، والوكالات العقارية، لتقديم تجربة إيجارية أكثر سلاسة وأماناً واعتماداً على الحلول الرقمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة rently-uae.com أو متابعة rentlyuae@.

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