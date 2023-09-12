شكلت ثروات الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة، الذين تزيد ملاءتهم المالية عن 100 مليون دولار أمريكي، 25% من إجمالي الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2022، بينما شكل الأفراد الذين تتراوح ثرواتهم بين 1 و20 مليون دولار أمريكي 32٪ من إجمالي الثروات بالدولة

يتوقع تقرير جديد لشركة بوسطن كونسلتينج جروب تنامي الثروة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة من تريليون دولار أمريكي عام 2022 إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي عام 2027

مازالت الأسهم وصناديق الاستثمار تعتبر أكبر فئة للأصول بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشكل 58٪ من إجمالي الثروة الشخصية لعام 2022؛ ومن المتوقع أن تحقق السندات نمواً متسارعاً بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4٪ بين عامي 2022 و2027

دبي، – توقعت الدراسة السنوية الجديدة لإدارة الثروات العالمية التي أجرتها شركة بوسطن كونسلتينج جروب أن يرتفع معدل النمو السنوي المركب للثروة المالية في الإمارات العربية المتحدة بمعدل 5.5%، ليتنامى من تريليون دولار أمريكي عام 2022 إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2027.

وأكد التقرير الذي حمل عنوان "الثروة العالمية 2023: إعادة ضبط المسار" أن الأسهم وصناديق الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة مازالت تشكل أكبر فئة أصول بنسبة 58٪ من إجمالي الثروة الشخصية عام 2022، بينما تشير التوقعات إلى نمو السندات على نحو أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4٪ بين عامي 2022 و2027. ومن المتوقع أن يشكل التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية ثالث أكبر فئة للأصول بحلول عام 2027.

وقال محمد خان، مدير مفوّض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: "شكّلت ثروات الإمارات العربية المتحدة 13.2٪ من الثروة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2022 وبمعدل نمو يبلغ 6.5٪ سنوياً منذ العام 2017 حيث وصل إلى 1 تريليون دولار أمريكي عام 2022، ما يعزز مكانة الدولة كإحدى أكثر الوجهات جذباً للأثرياء. ويجسد هذا النمو المذهل العرض الفائق للقيمة الذي طورته الدولة للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية".

الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة يواصلون مساهمتهم في تعزيز نمو الثروات بدولة الإمارات العربية المتحدة

شكلت ثروات الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة الذين تزيد ملاءتهم عن 100 مليون دولار أمريكي جزءاً كبيراً من الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت نسبتها 25% من إجمالي هذه الثروات عام 2022، ومن المتوقع أن يحافظ هؤلاء الأفراد على مكانتهم في هذا المشهد حتى عام 2027. على صعيد آخر، استحوذ الأفراد الذين تتراوح ثرواتهم بين مليون و20 مليون دولار أمريكي، على 32٪ من إجمالي الثروات في الإمارات العربية المتحدة عام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 34٪ بحلول عام 2027.

ومن جانبه قال لوكاز راي، مدير مفوّض وشريك ورئيس عمليات المؤسسات المالية في الشرق الأوسط لدى بوسطن كونسلتينج جروب: " تساهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في جذب الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية والاحتفاظ بهم، وهو ما يعزز نموها الاقتصادي على نحو ملحوظ؛ وتعد بمثابة مسرعات للابتكار والاستثمار في المنطقة، بالإضافة إلى دورها كضمانة في تحقيق النمو المستدام".

تنامي الأصول المادية والالتزامات

يستعرض التقرير النتائج البارزة حول واقع الأصول المادية والالتزامات بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويشير إلى تنامي الأصول المادية في الدولة بنسبة 7.5٪ سنوياً منذ العام 2017 وحتى العام 2022 لتصل إلى 1.9 تريليون دولار أمريكي؛ ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.9٪ سنوياً لتصل إلى 2.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027.

وفي الوقت ذاته، توسع قطاع الالتزامات في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.1٪ سنوياً خلال الفترة ذاتها، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 6.3٪ سنوياً ليصل إلى 0.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027. ويؤكد هذا النمو المتوازن توفر ملف مالي لدولة واثقة من قدرتها على تحمل المخاطر المحسوبة، ما يعزز سرد النمو الشامل في الإمارات العربية المتحدة.

تحقيق الربحية المستدامة في إدارة الثروات

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً لأداء مديري الثروات في مختلف مجالات الأعمال، فضلاً عن حجم السوق والسعي لتحقيق الربحية على المدى الطويل، ويحدد ثماني مبادرات على مستوى الإيرادات والتكاليف لتمكين الشركات من استشراف المستقبل على النحو الأمثل. ويتجلى الهدف من هذا التوجه في توفير معلومات ورؤى قابلة للتنفيذ لتمكين مديري الثروات من تعزيز التنافسية في سوق مليء بالتحديات، وفي ظل ظروف اقتصادية غاية في التعقيد.

وعلى جانب الإيرادات، تشمل الاستراتيجيات القدرة على اكتساب عملاء قابلين للتطوير، بالإضافة إلى العروض المميزة في السوق الخاصة، ومقارنة المنتجات المتوفرة بمنتجات الدخل الثابت، ودمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمات الاستشارات المالية. وينصب التركيز حالياً على اعتماد عملية مراجعة شاملة ومتكاملة، والتوجه لاتخاذ قرارات دعم مستنيرة، واستخدام الحلول التقنية والتشغيلية من قبل طرف ثالث، وتبسيط المنتجات والخدمات عبر إدارة المحافظ التقديرية لتبسيط العمليات وتلبية الاحتياجات المتعددة للعملاء على نحو فعّال.

واختتم خان حديثه قائلاً: "يعتبر التبني الاستراتيجي للمبادرات الرائدة مثل عملية جذب العملاء القابلة للتطوير وعروض السوق الخاصة ودمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاستشارات المالية ضرورياً لضمان الربحية على المدى الطويل في إدارة الثروات، بالإضافة إلى دوره المحوري في إحداث ثورة حقيقية على مستوى توليد الإيرادات. في الوقت نفسه، يعد التركيز على المراجعات والقرارات والحلول القائمة على التكنولوجيا أمراً أساسياً لإدارة التكاليف على نحو استراتيجي. ويمكن عبر إعادة تصميم إدارة الثروات باستخدام هذه الرؤى استشراف مستقبل من النمو والكفاءة وقابلية التوسع على نحو غير مسبوق".

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نبذة عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب

تُقيم بوسطن كونسلتينج جروب شراكات مع مجموعة كبيرة من القادة في مختلف قطاعات الأعمال والمجالات الاجتماعية لتقديم الدعم في معالجة أبرز التحديات القائمة واستغلال أفضل الفرص السانحة. ومنذ تأسيسها في عام 1963، حظيت الشركة بدور ريادي في مجال استراتيجيات الأعمال، وهي تتعاون اليوم بشكل وثيق مع عملائها لدعم مساعيهم في إحداث تحولات تستهدف تحقيق فوائد ملموسة لجميع أصحاب المصلحة، وتمكين المؤسسات من النمو، وبناء ميزات تنافسية مستدامة، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات.

فرق العمل العالمية والمتنوعة لدى الشركة تتمتع بخبرات واسعة في مختلف القطاعات والمجالات إضافة إلى رؤى وأفكار متقدمة مصممة لتحسين الوضع الراهن وإحداث تحولات إيجابية على الدوام. وتقدم الشركة حلولاً متقدمة في مجالات الاستشارات الإدارية الرائدة والتكنولوجيا والتصميم إلى جانب المشاريع المؤسسية والرقمية. وتتميز الشركة بنموذج عملها التعاوني الذي يغطي جميع المستويات والمتطلبات التي يحتاجها العملاء، ويتم تعزيز هذا النموذج بالسعي المستمر لدعم العملاء على الازدهار والنمو وتمكينهم من جعل العالم مكاناً أفضل للعيش ومزوالة الأعمال.