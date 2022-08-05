بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 5.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1765 مبايعة بقيمة 4.03 مليار درهم، منها 255 مبايعة للأراضي بقيمة 1.24 مليار درهم و1510 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.79 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 107 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 69 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 130 مبايعة بقيمة 311 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة الرفاعه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة جميرا الثانيه. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 190 مبايعة بقيمة 329 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 127 مبايعة بقيمة 375 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 116 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.14 مليار درهم منها 64 رهونات أراضي بقيمة 364.39 مليون درهم و350 رهونات فلل وشقق بقيمة 779.02 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنيه الأولى بقيمة 141 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 97 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 68 هبة بقيمة 214.32 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 66 مليون درهم وأخري في منطقة ند حصة بقيمة 23 مليون درهم.

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