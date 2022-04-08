بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 5.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1651 مبايعة بقيمة 4.03 مليار درهم، منها 236 مبايعة للأراضي بقيمة 1.07 مليار درهم و1415 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.96 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 75 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة السطوة. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 119 مبايعة بقيمة 268 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 394 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 178 مبايعة بقيمة 234 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 155 مبايعة بقيمة 120 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 128 مبايعة بقيمة 369 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.05 مليار درهم منها 68 رهونات أراضي بقيمة 629.74 مليون درهم و240 رهونات فلل وشقق بقيمة 419.48 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 403 مليون درهم وأخري في منطقة معيصم الأول بقيمة 135 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 53 هبة بقيمة 268.65 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 124 مليون درهم وأخري في منطقة الخبيصى بقيمة 27 مليون درهم.

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