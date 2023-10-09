بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 5.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 356 مبايعة بقيمة 4.82 مليار درهم، منها 75 مبايعة للأراضي بقيمة 2.37 مليار درهم و281 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.45 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 1 مليار درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 600 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 121.84 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 28.7 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 37.32 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 315.28 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 1.83 مليار درهم بمنطقة الصفوح الثانيه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة الورقاء الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الصفوح الاولى.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 39.89 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 58.21 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 22.54 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 267.79 مليون درهم منها 22 رهونات أراضي بقيمة 47.8 مليون درهم و130 رهونات فلل وشقق بقيمة 219.98 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 25.29 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 22.2 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 132.7 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القصيص الصناعيه الأولى بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 26.26 مليون درهم.

#بياناتحكومية

- انتهى -