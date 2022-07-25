50% من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون "كفاءة استهلاك الوقود" من العوامل الرئيسية لاتخاذ القرار بشراء السيارات المملوكة مسبقاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت CARS24، المنصة الإلكترونية الرائدة لتجارة السيارات المملوكة مسبقاً، أن 52% من الأشخاص الراغبين بشراء السيارات المستعملة في دولة الإمارات يستندون في قراراتهم على عدد الكيلومترات المسجلة في عداد المسافة قبل الشراء. وأشارت الشركة أيضاً إلى أن 50% من هؤلاء يعتبرون كفاءة استهلاك الوقود من المعايير الرئيسية لاتخاذ قرار الشراء، بينما يفضل 48٪ منهم شراء السيارات المستعملة التي تتناسب مع ميزانياتهم. تأتي هذه النتائج ضمن إطار دراسة حديثة أجرتها CARS24 بالاشتراك مع مؤسسة الأبحاث الدولية "يوجوف" لفهم العوامل التي تؤثر على قرارات المستهلكين حول شراء السيارات المملوكة مسبقاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعليقاً على هذه النتائج، قال أبيناف جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة CARS24 في منطقة الخليج العربي: "تعد دولة الإمارات واحدة من أسرع الأسواق نمواً لتجارة السيارات المملوكة مسبقاً. ويبدو واضحاً أن المستهلكين اليوم يعرفون تماماً ما الذي يريدونه؛ حيث تتطلع غالبية المشاركين في الاستطلاع - وهم ينتمون بالمناسبة للعديد من الجنسيات - إلى شراء سيارات يمكنهم الاعتماد عليها لفترة طويلة من الزمن، ويبدون استعدادهم لاستثمار أموالهم في امتلاك سيارات تلبي متطلباتهم هم وأسرهم. ولا تزال السيارات المعتمدة والجودة والأناقة وكفاءة استهلاك الوقود من المعايير الحاسمة الأخرى لاتخاذ قرارات شراء السيارات المستعملة، وهذا توجه سائد في جميع أسواقنا الرئيسية".

من جانب آخر، أوضح الاستطلاع أيضاً أن 46٪ من المستهلكين يستندون في قرارات الشراء إلى تاريخ صنع السيارة وطرازها، بينما حدد 35٪ منهم فقط المظهر الخارجي للسيارة كعامل رئيسي قبل شرائها.

ومن الجوانب المهمة التي كشف عنها الاستطلاع أيضاً أن 30٪ من المشاركين يعتبرون ضمان السيارة المستعملة من الشروط الأساسية المسبقة للشراء. وتقدم CARS24 مع كل سيارة يتم بيعها سياسة إرجاع لمدة 7 أيام وضمان لمدة 12 شهراً. كما يشير 43٪ تقريباً من المستهلكين إلى أداء القيادة وسمعة العلامة التجارية للسيارة كعوامل مهمة لاتخاذ قرارات الشراء.

واختتم أبيناف حديثه قائلاً: "بحثنا جميع المتطلبات الأساسية التي يراعيها العميل في دولة الإمارات قبل شراء سيارة مملوكة مسبقاً. وقد طرحت CARS24 حتى الآن ما يقارب 1500 سيارة وفقاً لمعايير الجودة الدولية من مختبر التجديد الضخم التابع لها في جبل علي، وخضعت كل مركبة منها لفحص جودة صارم يشمل أكثر من 150 نقطة مع تدقيق جميع الجوانب الأخرى التي تهم العميل قبل إدراج السيارات على منصتها الإلكترونية. ويمتلك مختبر التجديد المذكور القدرة على تجديد أكثر من 20.000 سيارة سنوياً، ويضم 70 خلية فحص و5 حجرات طلاء إيطالي متطورة. ويمكن للمستهلكين الاختيار بين حوالي 1500 سيارة على منصة التجارة الإلكترونية للشركة وفقاً لميزانياتهم، وتتنوع هذه الخيارات من سيارات السيدان إلى سيارات الدفع الرباعي والسيارات الفخمة".

على صعيد آخر، قال نحو 40٪ من المشاركين في الاستطلاع أن عدم وجود أي أضرار في هيكل السيارة يؤثر أيضاً على قرار الشراء. وشدد 30٪ منهم على أهمية مزايا الضمانات الممددة وخيارات التمويل، واستند 28٪ في قراراتهم الشرائية إلى عدد المالكين السابقين للسيارة.

تُحدث CARS24، التي تصل قيمتها السوقية إلى 3.3 مليار دولار أمريكي، نقلة نوعية في طريقة شراء السيارات المستعملة في دولة الإمارات. وقد باعت منذ إطلاق عملياتها في الإمارات في مايو الماضي قرابة 7000 سيارة تم إنجاز معاملاتها بالكامل عبر الإنترنت.

وكانت دراسة سابقة لـ CARS24 قد أشارت إلى أن حوالي 55% من المستهلكين الذين تتراوح أعمارهم بين 18- 34 عاماً في دولة الإمارات يميلون إلى شراء السيارات المملوكة مسبقاً عبر الإنترنت.

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نبذة عن CARS24

تأسست CARS24 في عام 2015، وهي منصة عالمية رائدة لتجارة السيارات المملوكة مسبقاً مع حضور قوي في الهند والشرق الأوسط وأستراليا وجنوب شرق أسيا. وتتمثل رسالة الشركة في تحويل قطاع تجارة السيارات المستعملة من خلال إنجاز عمليات البحث والشراء والبيع والتمويل بشكل كامل عبر الإنترنت. واستخدمت الشركة أحدث التقنيات المتاحة لإنشاء مختبرات تجديد ضخمة، فضلاً عن إنشاء معايير جديدة لقطاع السيارات المستعملة عالية الجودة.

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