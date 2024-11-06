وفقاً لإرنست ويونغ (EY)

شركة "إن إم دي سي إنيرجي" الإماراتية تحقق أعلى عائدات اكتتاب في الربع الثالث في المنطقة مع جمعها 877 مليون دولار أمريكي

المملكة العربية السعودية تتصدر نشاط الصفقات مع 3 اكتتابات

شهدت مصر في الربع الثالث من هذا العام، أول عملية إدراج خارج دول مجلس التعاون الخليجي في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أشار تقرير إرنست ويونغ (EY) الأحدث حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الثالث من عام 2024، إلى أن قيمة الاكتتاب العامة خلال هذا الربع، سجلت نمواً كبيراً بلغت نسبته 76.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت أسواق المنطقة تسجيل 5 اكتتاباً بإجمالي عائدات بلغ 0.93 مليار دولار أمريكي، توزعت على الملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

وفي حين شهد سوق الاكتتابات العامة العالمية بشكل عام تباطؤاً طفيفاً خلال الربع الثالث من عام 2024، لا يزال سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يُظهر توجهاً قوياً للاكتتابات العامة. وتعتزم 11 شركة خاصة من قطاعات مختلف، بالإضافة إلى خمسة صناديق، إدراج أسهمها في بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول نهاية هذا العام. ومن الشركات البارزة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي أعلنت عن خطط إدراجها، مجموعة لولو العالمية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وطلبات الشرق الأوسط في سوق دبي المالي، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج في سوق مسقط للأوراق المالية. وفي المملكة العربية السعودية، حصلت شركة تمكين للموارد البشرية، والشركة العربية للاستثمارات الزراعية والصناعية، وشركة نايس ون بيوتي للتسويق الرقمي على موافقة هيئة سوق المال لإدراج أسهمها.

ومن حيث أداء البورصات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت البورصة المصرية (EGX30) خلال الربع الثالث من عام 2024 مع مكاسب بنسبة 26.8% منذ بداية العام. وأنهى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الربع الثالث من عام 2024 بمكاسب بلغت 14.3% مقارنة مع بداية العام، مما يجعل منه السوق الأعلى أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي. وسجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت ارتفاعاً بنسبة 3.1%، ليغلق المراكز الثلاثة الأولى. وفي نهاية الربع، كانت أربعة من أصل خمسة اكتتابات عامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد سجلت عائداً إيجابياً مقارنة بسعر الطرح.

وبهذه المناسبة، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: "حقق الربع الثالث من هذا العام عائدات بلغت 0.93 مليار دولار أمريكي، بزيادة كبيرة بنسبة 76.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، ويرجع ذلك أساساً إلى أداء اكتتاب شركة "إن إم دي سي إنيرجي" في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي جمع عائدات بقيمة 877 مليون دولار أمريكي. وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية الحالية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يزال قوياً. ونتوقع أن تشهد المنطقة في الربع الأخير من العام عدداً من الإدراجات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات."

دولة الإمارات العربية المتحدة تسجل أكبر اكتتاب في المنطقة في الربع الثالث من عام 2024

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، استقبل سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر اكتتاب في المنطقة في الربع الثالث من هذا العام، حيث جمع اكتتاب شركة "إن إم دي سي إنيرجي"، المختصة في مجال حلول الهندسة والتوريد والبناء والإنشاءات البحرية، عائدات بقيمة 877 مليون دولار أمريكي، ما يمثل نسبة 94.8% من إجمالي قيمة الاكتتابات العامة في المنطقة خلال الربع بأكمله.

كما استمر الاهتمام بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الذي يشغل حيزاً مهماً على جداول الأعمال، حيث أصدرت دولة الإمارات قانوناً سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025، ويلزم الشركات بالإبلاغ عن انبعاثاتها الكربونية، والامتثال لاستراتيجيات إزالة الكربون، وتنفيذ حلول صديقة للبيئة مثل استخدام مصادر طاقة متجددة وتعويض الكربون. وسيتم تطبيق هذا القانون على جميع القطاعات، بما في ذلك المناطق الحرة، كما أنه يحدد العقوبات التي سيتم فرضها في حالة عدم الامتثال. ويشجع هذا القانون الجديد على استمرار عمليات البحث والتطوير، ويقوم بإنشاء سجل ائتمان كربون لتسهيل تداول الكربون بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

المملكة العربية السعودية تواصل تصدر سوق الاكتتابات العامة الأولية من حيث عدد الاكتتابات

تصدرت المملكة العربية السعودية مرة أخرى نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة في الربع الثالث من عام 2024، مع استحواذها على 5 اكتتابات جمعت عائدات بقيمة 27 مليون دولار أمريكي. وشكل اكتتاب شركة ثروة للموارد البشرية أكبر هذه الاكتتابات، والذي جمع عائدات بقيمة 12 مليون دولار أمريكي، يليه اكتتاب شركة مصنع عسق للبلاستيك مع عائدات بقيمة 9 مليون دولار أمريكي، ثم اكتتاب شركة الأشغال الميسرة مع عائدات بقيمة 6 مليون دولار أمريكي. وتم إدراج جميع هذه الاكتتابات الثلاثة في نمو – السوق الموازية. وتركت عائدات الاكتتابات في قطاع الخدمات التجارية والمهنية وكذلك قطاع المواد، كما شهدت المملكة إدراجين مباشرين في نمو - السوق الموازية، وهما شركة مصنع بترول ناس، والشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح.

وشهد الربع الأخير من العام انطلاقة قوية، مع إدراج شركة الماجد للعود وشركة المطاحن العربية في سوق تداول الرئيسي، وإدراج شركة فيرست آفينيو للتطوير العقاري في نمو - السوق الموازية.

مصر تشهد أول اكتتاب عام خارج دول مجلس التعاون الخليجي في المنطقة لهذا العام

سجل الربع الثالث من عام 2024 أول اكتتاب عام خارج دول مجلس التعاون الخليجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا العام، مع إدراج شركة أكت فينانشال في البورصة المصرية. وحقق هذا الإدراج الذي يعد الأول في البورصة المصرية خلال العامين الماضيين، أعلى مكاسب في المنطقة بنسبة 16.3%.

من جانبه، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "عادة ما يكون الربع الثالث من العام أكثر هدوءً من حيث نشاط الاكتتابات بعد فترة الصيف، وعلى الرغم من ذلك شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خمسة اكتتابات عامة، بما في ذلك أول إدراج في البورصة المصرية منذ عام 2022. واستمرت المملكة العربية السعودية في تصدر نشاط الاكتتابات في المنطقة، حيث أصبحت نمو السوق الموازية خياراً جذاباً لشركات، لما تقدمه من فرصٍ أفضل لجمع الأموال لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامي في المملكة. أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد استحوذت هذه السوق على أعلى عدد من الاكتتابات العامة في عام 2024."

إرنست ويونغ | بناء عالم أفضل للعمل

تعمل إرنست ويونغ من أجل بناء عالم أفضل للعمل من خلال المساعدة في خلق قيمة طويلة الأجل للعملاء والموظفين والمجتمع وبناء الثقة في الأسواق المالية.

توفر فرق إرنست ويونغ المتنوعة التي تعمل في أكثر من 150 بلداً، وبما تملكه من بيانات وتقنية، الثقة من خلال التدقيق المالي ومساعدة العملاء على النمو والتحول.

كما تقوم فرقنا، ومن خلال عملها في التدقيق المالي والخدمات الاستشارية ومجال القانون والاستشارات الاستراتيجية والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية بطرح الأسئلة الأفضل للتوصل إلى إجابات جديدة بشأن المشكلات المعقدة التي تواجه عالمنا اليوم.

تشير EY إلى المنظمة العالمية أو إلى احدى الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة، حيث تعتبر كل شركة في المنظمة كياناً قانونياً مستقلاً. وكونها شركة بريطانية محدودة بالتضامن، لا تقدم إرنست ويونغ العالمية المحدودة أية خدمات للعملاء. ويمكن الحصول على معلومات حول كيفية قيام EY بجمع البيانات الشخصية واستخدامها، والاطلاع على الحقوق التي يتمتع بها الأفراد بموجب قانون حماية البيانات، من خلال الرابط . ey.com/privacy لا تزاول الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة أعمال القانون والمحاماة عندما يكون ذلك محظوراً بموجب القوانين المحلية. وللمزيد من المعلومات حول المنظمة، يرجى زيارة ey.com

بدأت EY العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 1923. وعلى مدى أكثر من 100عاماً، واصلت الشركة النمو حتى وصل عدد موظفيها إلى أكثر من 8,000 موظف في 26 مكتباً و15 دولة تجمعهم قيم مشتركة والتزام راسخ بأعلى معايير الجودة. ونحن مستمرون في تطوير قادة أعمال بارزين لتقديم خدمات استثنائية لعملائنا والمساهمة في دعم المجتمعات التي نعمل بها. إننا فخورون بما حققناه على امتداد الأعوام التسعين الماضية، لنؤكد من جديد على مكانة EY الرائدة باعتبارها أكبر مؤسسة للخدمات المتخصصة والأكثر رسوخاً في المنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات