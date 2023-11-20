تقرير المدفوعات العابرة للحدود 2023 من ماستركارد يكشف بأن 36% من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة يتوقعون إرسال المدفوعات العابرة للحدود بوتيرة أكبر خلال الأشهر الـ 12 المقبلة

82% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تستخدم أحد التطبيقات لإجراء المدفوعات العابرة للحدود، بزيادة بنسبة 27% عن العام 2021

الإمارات العربية المتحدة، دبي: كشف تقرير المدفوعات العابرة للحدود 2023 من ماستركارد بأن 48% من سكان الإمارات العربية المتحدة يتوقعون إجراء مدفوعات عابرة للحدود بوتيرة أكبر خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، فيما توقع 36% استلام مزيد من المدفوعات العابرة للحدود خلال الفترة نفسها.

وعلى مستوى العالم، أشار التقرير إلى أن 40% من المُرسلين و50% من المستلمين يخططون لاستخدام المدفوعات العابرة للحدود بوتيرة أكبر خلال الفترة نفسها، بينما يخطط ما يقرب من النصف لزيادة قيمة تعاملاتهم. واستطلع التقرير في نسخته الثالثة آراء أكثر من 11 ألف مستهلك وشركة صغيرة في 15 دولة في الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وأشار التقرير إلى عدة عوامل تؤثر على قرار سكان الإمارات عند اختيار العلامة أو الشركة التي يستخدمونها لإجراء المدفوعات العابرة للحدود، ومن بينها انخفاض الرسوم والسرعة وسهولة الإجراءات. وبحسب التقرير، أكثر من نصف المشاركين من الإمارات (53%) يعتقدون بأن انخفاض رسوم استلام وإرسال الأموال مهم للغاية عند اختيار موفر الخدمة، بينما يرى 52% بأن توصيل الأموال بسرعة هو عامل مهم للغاية، ويفضل 41% توفر إجراءات سهلة ومريحة لإجراء التحويلات.

وقالت جينا بيترسون سكايرم، نائب الرئيس، رئيس تطوير الأعمال في دولة الإمارات وسلطنة عمان لدى ماستركارد: " تحتضن الإمارات مجتمعًا متطورًا من المستهلكين والشركات التي تعتمد على المدفوعات العابرة للحدود لتلبية احتياجاتها اليومية. وتثبت نتائج دراستنا الأخيرة الأهمية الكبيرة لهذه المدفوعات في دعم الكثيرين في شتّى أنحاء البلاد، حيث تؤكد أبحاثنا المستمرة على أهمية توفير خدمات معقولة التكلفة وسريعة للمجتمعات التي نخدمها. نحن ملتزمون بتوظيف حلولنا المتقدمة من أجل دعم سكان دولة الإمارات وتزويدهم بخدمات آمنة وسريعة وسلسة ومعقولة التكلفة عند تحويل الأموال".

ومع التركيز المستمر على تعزيز مستويات الأمان في مجال التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المالية، أكد 33% من المشاركين في الاستطلاع من الإمارات على أهمية حماية المعلومات الشخصية، بينما شدد 24% على أهمية اتخاذ تدابير لرفع مستويات الحماية من الاحتيال.

وفي ظل النمو المستمر لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، كشفت الدراسة بأن 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تخطط لممارسة المزيد من الأعمال التجارية الدولية في المستقبل، حيث أكدت غالبية الشركات الصغيرة 96% بأنها ستتعامل مع المزيد من الموردين والخدمات الدولية بالمقارنة مع الأشهر الـ 12 الماضية.

الجدير بالذكر أن 82% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات أشارت لاستخدام أحد التطبيقات لإجراء مدفوعات عبر الحدود، وهي رابع أعلى نسبة في الأسواق التي شملتها الدراسة، بمعدل نمو بلغ 27% مقارنة مع العام 2021، وهو أعلى معدل نمو بين جميع الدول المشاركة في الدراسة.

وتقدم ماستركارد باقة واسعة من التقنيات والحلول المبتكرة، التي تمكّن العملاء من نقل الأموال والبيانات محليًا ودوليًا بكلّ سرعة وأمان. وباستخدام شبكة ماستركارد العالمية، تتيح مجموعة منتجات الشركة المتعلقة بالتحويلات إمكانية تسليم المدفوعات بـ 150 عملة إلى الحسابات المصرفية أو المحافظ الرقمية والمتنقلة أو البطاقات أو نقدًا عبر أكثر من 180 دولة. وتمكّن هذه الخدمات مرسلي الأموال من الوصول لما يزيد عن 90% من السكان الذين يتعاملون مع البنوك حول العالم، وإجراء الحوالات في الوقت الفعلي فيما يزيد عن 50 سوقًا.

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ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.