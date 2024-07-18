وفقاً لأحدث دراسة أجرتها كاسبرسكي، فقد كشفت 48% من الشركات الموزعة جغرافياً في المملكة العربية السعودية عن وجود تباين في مستويات الحماية السيبرانية بين مختلف المواقع: فقد اعترفت %30 من هذه الشركات بمعاناتها من هذه المشكلة، لكنها لم تعتقد أنها خطيرة، بينما ذكرت 81% منها أن فروعها تتطلب استخدام المزيد من إجراءات الأمن السيبراني. ومع ذلك، يحذر خبراء كاسبرسكي الشركات متعددة المواقع من كون هذا التفاوت قد يعرض المنظمة بأكملها للخطر.

يقدم تقرير كاسبرسكي الأخير بعنوان «إدارة الشركات الموزعة جغرافياً: التحديات والحلول» نظرة أعمق على تحديات أمن الشبكات والمعلومات التي تواجهها الشركات الموزعة جغرافياً، ويسلط الضوء على الحلول التي تستخدمها المنظمات للتغلب على هذه الصعوبات. شمل استطلاع كاسبرسكي صناع القرار في مجال أمن الشبكات والمعلومات من 20 دولة حول العالم.

حسب التقرير، قال 52% من المشاركين في المملكة العربية السعودية أنهم واثقون من أن الحماية من التهديدات السيبرانية كانت متساوية بفعاليتها في كل من مكاتبهم الرئيسية والمكاتب المحلية. ومع ذلك، ذكرت %48 من الشركات أن هناك تبايناً بين مستويات الأمن السيبراني هذه. إذ تعتقد %30 منها أن المشكلة موجودة، ولكنها ليست خطيرة للغاية، وقالت أن معظم مكاتبها المحلية تتمتع بحماية جيدة بشكل عام، بينما لم تكن %18 منها متحمسة، وافترضت أن عدد الفروع ذات الأمان المقبول منخفض.

بجانب القيود المفروضة على الميزانية، يكمن أحد أسباب هذا التفاوت في نقص الثقة في الخبرات المحلية. ففي %54 من الحالات في المملكة العربية السعودية، تحملت المكاتب الرئيسية كامل مسؤولية أنشطة الأمن السيبراني في الفروع، وكان السبب هو غياب المعرفة والمؤهلات الكافية عن الموظفين المحليين. وحتى في الحالات التي تم فيها تقسيم مهام الأمن السيبراني بالتساوي بين المقر الرئيسي والمكاتب المحلية 40%منها، تولى المكتب الرئيسي الإشراف على جميع الأنشطة.

علق أنطون سولوفيف، مدير أول منتجات الاكتشاف والاستجابة الموسعة (XDR) في كاسبرسكي، على الأمر قائلاً: «بالرغم من إمكانية الاحتفاظ بالبيانات الأكثر حساسية مركزياً، يبقى الوصول إلى أصول الشركة من مواقع متعددة مطلوباً، وعندما لا تكون هذه المواقع محمية كفاية كما المكتب الرئيسي، فهي تولد مخاطراً أمنية تهدد المؤسسة بأكملها. وربما، هناك اعتقاد خاطئ بأن مستويات الحماية الأدنى ستكون كافية للمواقع التي تلعب دوراً ثانوياً في هيكل الشركة. لكن وفي الواقع، لا يهتم المجرمون السيبرانيون بالمكان الذي يهاجمونه سواء كان مكتباً رئيسياً أو فرعياً، حيث يمكنهم اختراق البنية التحتية للشركة من أي مكان. لذلك، من المهم توفير حماية سيبرانية متساوية بين جميع المواقع.»

لحماية الشركات الموزعة جغرافياً من التهديدات السيبرانية، يوصي خبراء كاسبرسكي بتوظيف حلول مركزية وآلية مثل حل Kaspersky Next XDR Expert لضمان توفير حماية سيبرانية شاملة لجميع أصول الشركة وعملياتها في المقر الرئيسي والمكاتب المحلية. يوفر هذا الحل اكتشافاً فعالاً للتهديدات واستجابةً مؤتمتةً سريعةً من خلال تجميع البيانات متعددة المصادر، وربطها معاً، والاستفادة من تقنيات تعلم الآلة.

نبذة عن كاسبرسكي

تعدّ كاسبرسكي التي تأسّست في العام 1997، شركة عالمية متخصصة في مجال الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية. مع وجود أكثر من مليار جهاز محمي حتى الآن من التهديدات السيبرانية الطارئة والهجمات الموجهة، فإنّ خبرة كاسبرسكي في مجال المعلومات المتعلقة بالتهديدات العميقة والأمن تتحوّل على الدوام لى حلول وخدمات مبتكرة لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. تشتمل المحفظة الأمنية الشاملة للشركة على حماية رائدة للنقاط الطرفية، ومنتجات وخدمات أمنية مخصصة، بالإضافة إلى حلول المناعة السيبرانية لمحاربة التهديدات الرقمية المعقدة والمتطورة. إننا نساعد أكثر من 220,000 عميل من الشركات على حماية أكثر الأمور أهمية لديهم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.kaspersky.com.

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