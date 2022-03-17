بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 4.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 301 مبايعة بقيمة 741.28 مليون درهم، منها 68 مبايعة للأراضي بقيمة 173.43 مليون درهم و233 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 567.85 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 70 مليون درهم بمنطقة النهده الثانيه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.46 مليار درهم منها 15 رهونات أراضي بقيمة 3.07 مليار درهم و68 رهونات فلل وشقق بقيمة 387.54 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 2 مليار درهم وأخري في منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 315 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 193.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الاولى بقيمة 102 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 33 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.