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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 4.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 458 مبايعة بقيمة 2.01 مليار درهم، منها 74 مبايعة للأراضي بقيمة 1.22 مليار درهم و384 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 786.6 مليون درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 130 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 91 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة النهده الثانيه.
وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وتلتها منطقة القوز الثانيه بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 315 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 356 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 31 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.
وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 117 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.29 مليار درهم منها 18 رهونات أراضي بقيمة 1.15 مليار درهم و80 رهونات فلل وشقق بقيمة 135.24 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مدينة هند 1 بقيمة 1 مليار درهم وأخري في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 14 مليون درهم.
واما الهبات فقد شهدت تسجيل 65 هبة بقيمة 851.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبيه الرابعة بقيمة 664 مليون درهم وأخري في منطقة جزيرة 2 بقيمة 62 مليون درهم.
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#بياناتحكومية
نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:
تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.
مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:
تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.