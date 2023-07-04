بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 4.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 458 مبايعة بقيمة 2.01 مليار درهم، منها 74 مبايعة للأراضي بقيمة 1.22 مليار درهم و384 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 786.6 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 130 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 91 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة النهده الثانيه.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وتلتها منطقة القوز الثانيه بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 315 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 356 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 31 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 117 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.29 مليار درهم منها 18 رهونات أراضي بقيمة 1.15 مليار درهم و80 رهونات فلل وشقق بقيمة 135.24 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مدينة هند 1 بقيمة 1 مليار درهم وأخري في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 14 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 65 هبة بقيمة 851.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبيه الرابعة بقيمة 664 مليون درهم وأخري في منطقة جزيرة 2 بقيمة 62 مليون درهم.