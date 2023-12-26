للمرة الأولى على الإطلاق

وليد الزرعوني: السوق العقاري ينتظره عام آخر من النمو في 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قالت شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية التي تتخذ من دبي مقرًا لها، إن مبيعات عقارات دبي السنوية تتجه لتسجيل قيمة قياسية جديدة مع تجاوز قيمتها 400 مليار درهم خلال العام الحالي وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، استنادًا إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

وتعليقًا على ذلك، قال الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إن قيمة المبيعات العقارية منذ بداية العام 2023 حتى الآن ارتفعت لأكثر من 393 مليار درهم في أعلى مستوى تاريخي مسجل في تاريخ السوق، بعد تنفيذ أكثر من 127 ألف صفقة، ومع بقاء أسبوع على نهاية العام من المتوقع أن تتجاوز 400 مليار درهم.

وتوقع الزرعوني أن يستمر الزخم التاريخي في السوق العقاري في دبي خلال العام المقبل بعد النمو الكبير في العام 2023، فيما يقترب القطاع من دخول العام الرابع من الزيادات المتتالية في الأسعار في دورة السوق الثالثة وستكون أيضًا مسألة وقت لمعرفة ما إذا كان العام المقبل، سيكون قادرًا على تحطيم هذا الرقم القياسي المسجل حاليًا أم لا، حيث من المنتظر أن يستمر الطلب في النمو والأسعار أيضًا في الارتفاع، ما يجعل سوق دبي العقارية أرضًا خصبة للاستثمار لجميع الجنسيات من حول العالم.

وأكد وليد الزرعوني على أن هذه المبيعات غير المسبوقة تجسد قوة النمو، ليس فقط في مجال العقارات الفاخرة الذي تحتل فيه دبي مركز الصدارة عالميًا، وإنما أيضًا في قطاع العقارات المتوسطة والوحدات التجارية والفندقية.

وذكر الزرعوني أن دبي توفر بيئة تشريعية تراعي حقوق الجميع وتحافظ على انضباط المواطنين والأجانب على حد سواء دون تفرقة، فضلًا عن سرعة التقاضي مما يزيد من ثقة المستثمرين ويحفزهم على الإقامة الدائمة، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات والتشريعات داخل السوق العقارية، والتي تنظم عمليات تملك العقار أو البيع على الخارطة أو الإيجارات.

وأكد رئيس شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، أن أحدث التقييمات بشأن آفاق مبيعات العقارات في دبي أن الأسواق العقارية السكنية الرئيسية في الإمارة قد تظل محطًا لأنظار المستثمرين خلال عام 2024، إذ تبقي مقصدًا للمستثمرين الراغبين بالحصول على فرصٍ استثمارية مقبولة التكلفة وذات عوائد استثمارية جيدة وطويلة الأجل.

وتوقع وليد الزرعوني، استمرار الزخم، مع زيادة حجم الصفقات، ونمو الطلب على العقارات الجاهزة علاوة على استمرار قيود العرض بالإضافة إلى النسبة العالية من المشترين والمستثمرين "النقديين" الذين هم أقل حساسية للضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالمشترين الممولين بالرهن العقاري.

وقال وليد الزرعوني، أن هذا الأداء القوي المحتمل في العام المقبل يأتي في ظل المكانة المرموقة التي تتمتّع بها دبي محليًا وعالميًا، وكذلك الموقع الاستثنائي الحيوي والإجراءات الميسرة والإعفاءات الضريبيّة وغيرها من العوامل المحفّزة للاستثمار العقاري الأجنبي.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية:

تأسست "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية عام 2007، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة مرخصة من اقتصادية دبي وهيئة التنظيم العقاري "ريرا دبي". وتختص في مجال التطوير العقاري، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، ومعتمدة من أكثر من 70 مطورًا عقاريًا.

وبلغت قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن ما يزيد على 1.2 مليار درهم.

نبذة عن وليد الزرعوني:

وليد الزرعوني هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، وخبير عقاري معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي "ريرا"، وهو أيضًا مؤلف كتاب "أسرار المستثمر العقاري الذكي".

ويعتبر الزرعوني، من أوائل الذين طوَّعوا وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور المهتم بالعقار، عبر تقديم نصائح مجانية بشكل شبه يومي في القطاع العقاري، وما يخص هذا القطاع من معلومات، وذلك عبر فيديوهات ونصائح عقارية، وعبر تطبيقات منصات "إنستغرام"، و"سناب شات"، و"تويتر"، التي تعتبر الأكثر نشاطًا بالنسبة له.