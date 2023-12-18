بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 704 مبايعة بقيمة 3.4 مليار درهم، منها 61 مبايعة للأراضي بقيمة 701.22 مليون درهم و643 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.7 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 57.67 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 45.17 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 41.96 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 372.14 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 95.93 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 11.54 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 720 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 37.5 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 575.14 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 77 مبايعة بقيمة 141.95 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 68 مبايعة بقيمة 62.29 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 532.8 مليون درهم منها 28 رهونات أراضي بقيمة 318.54 مليون درهم و121 رهونات فلل وشقق بقيمة 214.25 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنيه الأولى بقيمة 165.61 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 66.98 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 32 هبة بقيمة 85.72 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخبيصى بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 12.55 مليون درهم.

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