بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.04 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 494 مبايعة بقيمة 2.18 مليار درهم، منها 48 مبايعة للأراضي بقيمة 1.09 مليار درهم و446 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.09 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 600 مليون درهم في منطقة زعبيل الثانيه تليها مبايعة بقيمة 58.72 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 30.88 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 136.38 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 61.07 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 87.93 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 31.08 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة وأخيرا مبايعة بقيمة 15.42 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 71.33 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 120.26 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 298.72 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.07 مليار درهم منها 16 رهونات أراضي بقيمة 701.12 مليون درهم و85 رهونات فلل وشقق بقيمة 372.3 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة زعبيل الثانيه بقيمة 601.3 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 117 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 42 هبة بقيمة 787.19 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 486.06 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 78.5 مليون درهم.

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