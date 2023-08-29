بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 3.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 579 مبايعة بقيمة 1.65 مليار درهم، منها 75 مبايعة للأراضي بقيمة 613.61 مليون درهم و504 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.04 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 209 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 49 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 20.86 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 121.01 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 49.7 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الاولى بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 82.66 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 28.43 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 17.4 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 77.15 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 165.28 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 34.22 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.04 مليار درهم منها 23 رهونات أراضي بقيمة 673.74 مليون درهم و105 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.36 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 746.16 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 639.02 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 36 هبة بقيمة 278.58 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 177.61 مليون درهم وأخري في منطقة ام سقيم الاولى بقيمة 25.5 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي: