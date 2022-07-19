ارتفاع الإنفاق عبر الإنترنت بنسبة 39% مع زيادة استخدام خدمات البث الإلكتروني خلال شهر رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أظهرت الأبحاث أن إنفاق المستهلكين عبر الإنترنت خلال الموسم الرمضاني للعام 2022 بلغ 6.2 مليار دولار بزيادة وصلت إلى 39% عن العام الماضي، وقد يعود ذلك إلى كون شهر رمضان واحداً من أكبر مواسم مشاهدة المسلسلات والبرامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تبين ذلك خلال ندوة إلكترونية حول سوق المحتوى من تنظيم سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي حيث ناقشت الندوة كيف أن التغيير هو سمة دائمة في البيئة الإعلامية التي شهدت العديد من التقلبات على المدى الطويل سواء في نسب المشاهدات والاستهلاك أو الجمهور المستهدف بشكل عام، إلا أن شهر رمضان أعاد بناء سلوك المشاهد النموذجي بالكامل فيما يتعلق بالمواد المستهلكة وسجل أثراً واضحاً في نشأة وتطور الأساليب الإعلامية الحالية الأمر الذي يجعل من الصعب على أصحاب المحتوى التنبؤ بسلوك المستهلكين خلال السنين القادمة.

وحول زيادة نسب المشاهدة خلال الشهر الفضيل صرح السيد بيتر ميركيتش، مسؤول الشؤون التجارية في شركة انتجرال الرائدة في مجال الترفيه الرقمي:"كان الأداء العام لمنصة جوّي تي في لشهر رمضان استثنائياً حيث سجلنا نمواً كبيراً في عدد المشتركين مقارنة بالأعوام السابقة مع زيادة مضاعفة في عدد المشاهدين اليومين وساعات المشاهدة الإجمالية حيث تظهر بياناتنا أن استهلاك البث التلفزيوني المباشر بلغ ذروته وقت الإفطار ما بين الساعة السادسة مساءاً والثامنة مساءاً وزادت نسب بث محتوى الفيديو حسب الطلبVoD بين

منتصف الليل ووقت السحور، في حين مثّل المحتوى التلفزيوني التقليدي غالبية وقت المشاهدة الإجمالي وكان له الصدى الأكبر لدى المشاهدين من مختلف الأعمار حيث تقدم منصة جوّي تي في Jawwy TV العديد من البرامج الممتعة المناسبة لجميع أفراد الأسرة."

من جهته طارق أبو لغد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة وموقع استكانة الإلكتروني سلط الضوء على الأساليب المختلفة التي تستخدمها بعض المنصات قائلاً.:"يعد شهر رمضان موسماً ترتفع فيه نسب مشاهدة المسلسلات الدرامية التقليدية المكونة من 30 حلقة وتقدم العديد من المنصات قائمة بالعديد من المسلسلات التي تعرض عبر التلفزيون ليتمكن المشاهدون من متابعة ما فاتهم على التلفاز من خلال توفير المجال لمشاهدة تلك المسلسلات عبر المنصة في الأوقات التي تناسبهم".

عصر البث الإلكتروني:

يتيح رمضان للمهتمين ببيع وشراء المحتوى فرصاً ذهبية للتواصل مع المستهلكين المهتمين والمستعدين للشراء إذ يؤدي الاستهلاك المتزايد لمحتوى الفيديو خلال هذه الفترة إلى تعزيز نسب التفاعل.

كما أدى الإغلاق التام الذي شهده العالم خلال جائحة كورونا إلى زيادة عدد مستخدمي منصات البث عبر الإنترنت مثل نتفلكس وشاهد وأمازون برايم و Hulu STARZPLAY, WatchIT وغيرها. الأمر الذي أدى إلى تحسين خدمات تلك المنصات نظراً للطلب الكبير الذي شهدته على المحتوى عالي الجودة الذي تقدمه والذي يتلاءم مع متطلبات الأجيال الجديدة.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي ارتفاعاً متكرراً وملحوظاً في مدة الاستهلاك الأمر الذي يشير إلى أن الجيل الجديد أصبح أكثر نشاطاً في استخدام تطبيقات التواصل ويبحثون عن المحتوى الذي يهمّهم.

وصرح السيد ميركيتش: "من خلال التزامنا باستراتيجيتنا في إعطاء الأولوية لمشاهدينا وتلبية احتياجاتهم أحرزنا تقدماً كبيراً في الاستجابة لمتطلباتهم. ولتوضيح ذلك فلقد كشفت دراسة

استقصائية أجريناها مؤخراً، أن معدل الرضا عن علامتنا التجارية في ازدياد حيث قال 78% من المستخدمين إنهم من المرجح أن يستمروا في استخدام الخدمة نظراً لجودة المحتوى وسهولة الاستخدام والقيمة الكبيرة مقابل المال."

وأضاف:"من خلال الإصغاء إلى آراء قاعدة عملائنا قمنا بتوسيع مكتبة الأفلام والعروض والبرامج لدينا بشكل استراتيجي وبمختلف أنواع المحتوى ومن قبل العديد من مزوديه."

بالإضافة إلى توفر خدمة البث الخاصة بنا عبر مجموعة واسعة من الأجهزة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكومبيوتر والتلفزيون ووحدات التحكم بالألعاب حيث ساهمت هذه الاستراتيجيات في تعزيز قيمة المحتوى المقدم وسمحت لمنصة "جوي تي في" بأن تصبح التطبيق الترفيهي المفضل لدى الجمهور خلال شهر رمضان للعام الحالي.

احتياجات الجمهور المستهدف:

في الماضي، فوّت العاملون في تسويق المحتوى العديد من الفرص لأنهم كانوا يركزون حملاتهم الإعلامية على أنفسهم بدلاً من التركيز على المشاهدين ولكن في الوقت الحاضر فإن صانعي المحتوى الذين ينشطون عبر منصات البث يسلطون الضوء على ما يريده الجيل الجديد وكيفية تقديم ما يريده المستخدم.

ولذلك نجحت منصات البث خلال شهر رمضان في تحديد جمهورها المستهدف وخلق رؤى سلوكية أساسية عبر الإنترنت ساعدت في بناء تصميمات إبداعية قوية وتحقيق خطط بث فعالة أدت إلى تحسين التفاعل مع المشاهدين.

وأضاف السيد ميركيتش: "تظهر بياناتنا أن الشباب ما بين سن الـ(25 - 28 عاماً) يشكلون الشريحة الأكبر من مشاهدينا نظراً للتنوع الكبير في أحدث عناوين المحتوى المتعلقة بهم. لدينا أكثر من 200 قناة تلفزيونية مباشرة ومكتبة تتوسع باستمرار تضم أكثر من 28000 مسلسل

عربي وغربي، يتم تنسيقها من خلال شراكات مع أكثر من 30 مزود محتوى مثل MBC و OSN و Fox و Wide Khaliji و Starz Play و Discovery و Shahid VIP.

وبالإضافة إلى توفير "جوي تي في" للمحتوى الشائع والمطلوب الذي تستمتع به الأجيال الشابة فإنها تقدم بثاً عالي الجودة للفيديو من خلال واجهة جذابة وسهلة الاستخدام حيث يمكن لجميع المشاهدين تحقيق أقصى استفادة من خلال منصة واحدة وباشتراك واحد يتيح الوصول إلى جميع المحتويات المفضلة لديهم".

ارتفاع الإنفاق عبر الإنترنت بنسبة 39% مع زيادة استخدام خدمات البث الإلكتروني خلال شهر رمضان

سوق متخصص:

وغني عن القول أن القنوات الفضائية قدمت على مدى عقود برامج لملايين المتحدثين باللغة العربية إلا أن منصات البث في ازدياد حتمي، ولهذا السبب يقدم سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي وسوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني وندوات سوق صناعة المحتوى عبر الإنترنت الفرصة أمام وسائل الإعلام وشركات الترفيه الإقليمية والعالمية لتوسيع أعمالها وعرض محتواها وخدماتها الجديدة والالتقاء بالمستخدمين وكبار المشترين وتطوير الشراكات وزيادة ظهورها ومبيعاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها.

ارتفاع الإنفاق عبر الإنترنت بنسبة 39% مع زيادة استخدام خدمات البث الإلكتروني خلال شهر رمضان

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