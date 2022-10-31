بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 3.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 625 مبايعة بقيمة 1.67 مليار درهم، منها 74 مبايعة للأراضي بقيمة 452.11 مليون درهم و551 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.22 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 107 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة الثنيه الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وقد تصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 98 مبايعة بقيمة 188 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 95 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 104 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 276.37 مليون درهم منها 13 رهونات أراضي بقيمة 20.46 مليون درهم و88 رهونات فلل وشقق بقيمة 255.91 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنيه الخامسة بقيمة 79 مليون درهم وأخري في منطقة معيصم الأول بقيمة 33 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 1.94 مليار درهم كان أهمها بمنطقة المطينه بقيمة 995 مليون درهم وأخري في منطقة المرقبات بقيمة 210 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع

العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.