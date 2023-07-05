بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 3.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 613 مبايعة بقيمة 1.82 مليار درهم، منها 69 مبايعة للأراضي بقيمة 656.79 مليون درهم و544 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.16 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 64 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة القوز الثانيه المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 29 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الوصل.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 106 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 132 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 975.3 مليون درهم منها 16 رهونات أراضي بقيمة 146.31 مليون درهم و87 رهونات فلل وشقق بقيمة 828.99 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مدينة هند 1 بقيمة 672 مليون درهم وأخري في منطقة جزيرة 2 بقيمة 125 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 915 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبيه الرابعة بقيمة 899 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 5 مليون درهم.

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