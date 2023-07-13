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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 3.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 712 مبايعة بقيمة 3.38 مليار درهم، منها 174 مبايعة للأراضي بقيمة 1.72 مليار درهم و538 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.66 مليار درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه.
وقد تصدرت منطقة القوز الثانيه المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 199 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 116 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 71 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 63 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 200.32 مليون درهم منها 13 رهونات أراضي بقيمة 16.14 مليون درهم و99 رهونات فلل وشقق بقيمة 184.19 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 17 مليون درهم وأخري في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 13 مليون درهم.
واما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 41.39 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 9.8 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 9.33 مليون درهم.
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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:
تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.
مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:
تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.