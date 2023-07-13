بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 3.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 712 مبايعة بقيمة 3.38 مليار درهم، منها 174 مبايعة للأراضي بقيمة 1.72 مليار درهم و538 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.66 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه.

وقد تصدرت منطقة القوز الثانيه المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 199 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 116 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 71 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 63 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 200.32 مليون درهم منها 13 رهونات أراضي بقيمة 16.14 مليون درهم و99 رهونات فلل وشقق بقيمة 184.19 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 17 مليون درهم وأخري في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 13 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 41.39 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 9.8 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 9.33 مليون درهم.

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