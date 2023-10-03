بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 262 مبايعة بقيمة 772.57 مليون درهم، منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 367.67 مليون درهم و202 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 404.91 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58.43 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 33.28 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 30.33 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 107.87 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 22.58 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 20.81 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 38.3 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة نايف وأخيرا مبايعة بقيمة 9.5 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 5.

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 53.06 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 17.97 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 32.17 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.6 مليار درهم منها 12 رهونات أراضي بقيمة 23.89 مليون درهم و81 رهونات فلل وشقق بقيمة 2.57 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 2.4 مليار درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 50.73 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 228.22 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 95 مليون درهم وأخرى في منطقة الكرامه بقيمة 45 مليون درهم.

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