بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 644 مبايعة بقيمة 2.21 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 617.11 مليون درهم و599 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.59 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 170 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 79.72 مليون درهم في منطقة بوكدرة تليها مبايعة بقيمة 34.03 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعة بقيمة 14.94 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 146.15 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 10.66 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 79 مليون درهم بمنطقة جزر العالم كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 37.71 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 وأخيراً مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 131 مبايعة بقيمة 199 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 46.77 مليون درهم وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 88.49 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.4 مليار درهم منها 30 رهونات أراضي بقيمة 1.14 مليار درهم و141 رهونات فلل وشقق بقيمة 256.12 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 817.11 مليون درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 243.87 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 22.6 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 7 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 4.27 مليون درهم.

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