بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 510 مبايعة بقيمة 1.36 مليار درهم، منها 64 مبايعة للأراضي بقيمة 411.67 مليون درهم و446 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 949.04 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32.23 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 29.06 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 24.22 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 65.57 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 30.53 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 60.62 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة راس الخور الصناعيه الاولى.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 65 مبايعة بقيمة 143.51 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 45.84 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 81.45 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.95 مليار درهم منها 22 رهونات أراضي بقيمة 236.22 مليون درهم و188 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.71 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجارى الاولى بقيمة 900 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الرابعه بقيمة 140 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 165.56 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 50.31 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبيه الثانية بقيمة 33 مليون درهم.

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