بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 743 مبايعة بقيمة 2.81 مليار درهم، منها 74 مبايعة للأراضي بقيمة 1.45 مليار درهم و669 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.37 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 940 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 169.48 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 69.98 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 15.56 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 95.83 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 6.4 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 42.5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40.4 مليون درهم في منطقة ام سقيم الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 133 مبايعة بقيمة 111.6 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 105 مبايعة بقيمة 167.63 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 79.08 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 345.8 مليون درهم منها 21 رهونات أراضي بقيمة 29.36 مليون درهم و142 رهونات فلل وشقق بقيمة 316.44 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 62.98 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 25.34 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 72 هبة بقيمة 215.64 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الاولى بقيمة 42 مليون درهم.

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