



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 792 مبايعة بقيمة 2.06 مليار درهم، منها 48 مبايعة للأراضي بقيمة 712.48 مليون درهم و744 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.34 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 64.09 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 54.51 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 53.99 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 8.44 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 206.55 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 36.64 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 3 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 204 مبايعة بقيمة 193.14 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 89.75 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 850.92 مليون درهم منها 13 رهونات أراضي بقيمة 83.9 مليون درهم و119 رهونات فلل وشقق بقيمة 767.02 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 509.2 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الثانية بقيمة 67 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 92 هبة بقيمة 538.56 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 271.35 مليون درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 120 مليون درهم.