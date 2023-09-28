بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 817 مبايعة بقيمة 2.35 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 361.08 مليون درهم و772 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.98 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 40.5 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 19.81 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 23.34 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 12.42 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 57.2 مليون درهم بمنطقة المرقبات كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 45.02 مليون درهم في منطقة ام الشيف وأخيرا مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى.

وقد تصدرت منطقة الحبيه السادسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 213 مبايعة بقيمة 593.36 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 87 مبايعة بقيمة 99.18 مليون درهم وثالثة في زعبيل الثانيه بتسجيلها 78 مبايعة بقيمة 216.76 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 727.73 مليون درهم منها 29 رهونات أراضي بقيمة 441.02 مليون درهم و136 رهونات فلل وشقق بقيمة 286.7 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 403.67 مليون درهم وأخرى في منطقة المرقبات بقيمة 57.48 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 39 هبة بقيمة 323.17 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 145.6 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الاولى بقيمة 65 مليون درهم.

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