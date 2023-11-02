بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 374 مبايعة بقيمة 2.06 مليار درهم، منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 757.66 مليون درهم و322 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.3 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 94.09 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 46.02 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 40.2 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 321.25 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 18.93 مليون درهم وثالثة في نخلة ديرة بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 90.42 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 112.5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 106.75 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 103.25 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى.

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 78.23 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 49.54 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 20.48 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.3 مليار درهم منها 23 رهونات أراضي بقيمة 604.42 مليون درهم و132 رهونات فلل وشقق بقيمة 691.37 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 383.76 مليون درهم وأخرى في منطقة البدع بقيمة 182.07 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 53.31 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 18.37 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 6.75 مليون درهم.

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