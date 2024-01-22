بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.35 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 715 مبايعة بقيمة 2.28 مليار درهم، منها 62 مبايعة للأراضي بقيمة 624.87 مليون درهم و653 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.65 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 103.74 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 47.42 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 46.36 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 43.51 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 28.53 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 177.16 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 78.63 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 39.74 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى وأخيرا مبايعة بقيمة 39.16 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 104 مبايعة بقيمة 105.55 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 307.86 مليون درهم وثالثة في ام سقيم الثالثه بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 162.76 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 993.9 مليون درهم منها 23 رهونات أراضي بقيمة 297.14 مليون درهم و178 رهونات فلل وشقق بقيمة 696.76 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 200 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 200 ملين درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 76.3 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 18.79 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 16.2 مليون درهم.

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