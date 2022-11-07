بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 3.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 643 مبايعة بقيمة 1.93 مليار درهم، منها 68 مبايعة للأراضي بقيمة 463.09 مليون درهم و575 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.46 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 123 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 58 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 393 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.25 مليار درهم منها 54 رهونات أراضي بقيمة 1.17 مليار درهم و39 رهونات فلل وشقق بقيمة 79.09 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جميرا فيليج ترايجنل بقيمة 749 مليون درهم وأخري في منطقة ند الشبا الثالثه بقيمة 157 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبة بقيمة 178.51 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البطين بقيمة 117 مليون درهم وأخري في منطقة السبخه بقيمة 35 مليون درهم. نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي: تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري،الدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية. مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]: تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.

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