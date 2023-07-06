بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 3.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 669 مبايعة بقيمة 2.91 مليار درهم، منها 102 مبايعة للأراضي بقيمة 1.08 مليار درهم و567 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.84 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 230 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 230 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم وتلتها منطقة القوز الثانيه بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 209 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 420 مليون درهم بمنطقة ام سقيم الثالثه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 70 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 130 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 268.19 مليون درهم منها 30 رهونات أراضي بقيمة 90.8 مليون درهم و104 رهونات فلل وشقق بقيمة 177.39 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 52 مليون درهم وأخري في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 16 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 89 هبة بقيمة 101.47 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 4 بقيمة 51 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 14 مليون درهم.