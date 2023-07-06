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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 3.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 669 مبايعة بقيمة 2.91 مليار درهم، منها 102 مبايعة للأراضي بقيمة 1.08 مليار درهم و567 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.84 مليار درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 230 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 230 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2.
وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم وتلتها منطقة القوز الثانيه بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 209 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 420 مليون درهم بمنطقة ام سقيم الثالثه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 70 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 130 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 268.19 مليون درهم منها 30 رهونات أراضي بقيمة 90.8 مليون درهم و104 رهونات فلل وشقق بقيمة 177.39 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 52 مليون درهم وأخري في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 16 مليون درهم.
واما الهبات فقد شهدت تسجيل 89 هبة بقيمة 101.47 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 4 بقيمة 51 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 14 مليون درهم.
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#بياناتحكومية
نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:
تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.
مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:
تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.