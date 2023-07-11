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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 3.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 650 مبايعة بقيمة 2.55 مليار درهم، منها 134 مبايعة للأراضي بقيمة 1.53 مليار درهم و516 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.02 مليار درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه.
وقد تصدرت منطقة القوز الثانيه المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 103 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 74 مليون درهم بمنطقة مدينة دبي الملاحية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة ند حصة وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 68 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 578.62 مليون درهم منها 17 رهونات أراضي بقيمة 458.78 مليون درهم و66 رهونات فلل وشقق بقيمة 119.84 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثه بقيمة 442 مليون درهم وأخري في منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 10 مليون درهم.
واما الهبات فقد شهدت تسجيل 40 هبة بقيمة 64.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الثانية بقيمة 17.26 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 13.56 مليون درهم.
#بياناتحكومية
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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:
تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.
مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:
تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.