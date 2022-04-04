نقشبندي: قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من أسرع القطاعات نموا في المنطقة

الرياض: كشفت فعاليات النسخة الثامنة من منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي عقدت مؤخرا في الرياض، أن المملكة العربية السعودية تعتبر حاليًا واحدة من أسرع أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات نمواً في العالم.

وشهد المنتدى الذي نظمته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع مؤسسة البيانات الدولية (آي دي سي – IDC)، عروضا تقديمية وجلسات نقاشية وفّرت معلومات قيّمة عن الوضع الحالي لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات ورحلة التحول الرقمي للمملكة. كما اوضحت تلك الجلسات تأثير المبادرات الحكومية على تمكين عملية التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.

وأوضح السيد حمزة نقشبندي، نائب رئيس شركة "آي دي سي" في المملكة العربية السعودية والبحرين، خلال كلمته في المنتدى، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من الأسرع نموًا في المنطقة، وصرح: "كانت استجابة المملكة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) واحدة من الأقوى والأشد تماسكًا عالميًا"، مضيفًا، "بينت أبحاث مؤسسة البيانات الدولية (آي دي سي) أن المملكة العربية السعودية كانت أكثر جاهزية بشكل ملحوظ للاستجابة للجائحة مقارنة بالدول الأخرى، وكانت مبادرات رؤية المملكة 2030 الرائدة هي الممكن الأساسي لهذا النجاح".

وقد ارتفع حجم سوق تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية بنسبة 8٪ بين عامي 2019 و2021، ليصل إلى 32.1 مليار دولار أمريكي، وتتوقع "آي دي سي" استمرار النمو خلال العام الحالي 2022 بنسبة 2,3% نمو سنوي مقارنة بالعام الماضي، ليتجاوز الإنفاق المتوقع على الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة 32,9 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 123.4 مليار ريال سعودي).

ووفقًا لبيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد أضافت المملكة 37 ألف برج اتصالات، تغطي نحو 99% من اجمالي مناطق المملكة، كما وصلت قيمة سوق الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد في المملكة إلى أكثر من 140 مليار ريال سعودي في عام 2021.

وواصل نقشبندي: "إن معدل النمو الذي تتوقعه آي دي سي خلال عام 2022 في حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة مرتفع للغاية خاصة عند مقارنته بباقي دول المنطقة"، وأضاف: "ويعزز ذلك التوجه العالمي الأوسع، حيث تتوقع (آي دي سي) أن يرتفع إجمالي الإنفاق العالمي على الاتصالات وتقنية المعلومات من 3.86 تريليون دولار أمريكي (14.48 تريليون ريال سعودي) في العام 2021 إلى 5.34 تريليون دولار أمريكي (20.03 تريليون ريال سعودي) بحلول العام 2025".

وحث السيد ستيفن فرانتزن، نائب رئيس شركة "آي دي سي" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأحد أبرز المتحدثين في المنتدى، أثناء عرضه التقديمي، الشركات على الاستعداد للمستقبل وللدور الذي سوف تلعبه والأثر الذي تود أن تحققه.

وصرح السيد فرانتزن: "ستستمر الوسائل الرقمية في عالمنا كقاعدة ثابتة، وفي ذات الوقت مستمرة التطور"، مضيفًا: "هناك صناعات كاملة تسعى إلى الاستفادة من البيانات بطرق ذكية، وبإمكانها تحقيق ذلك لاستطاعتها تبني التقنيات الرقمية بسرعة، ولكن منهجية "الرقمنة-أولًا" ليست فقط القدرة على اختيار أو تفضيل تقنية معينة أو نموذج عمل ما، بل توجه على مستوى المؤسسة بأكملها وثقافة مطلوبة في بيئة العمل يتم تطبيقها في التواصل مع العملاء، ونظم العمل الهجينة، وأمن المعلومات الموحد، وتنفيذ العمليات عن البعد، وقيم العمل المشتركة".

وأدار السيد فرانتزن أيضاً جلسة نقاشية بعنوان "المكونات الأساسية للاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية - التوقعات لمملكة شديدة الترابط (Hyper-connected) تضع الأساليب الرقمية في المقدمة" شارك فيها عدد من أهم قيادات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، مقدمين أراءهم ورؤاهم للمستقبل، وهم: السيد/ سلمان فقيه، المدير التنفيذي لشركة سيسكو في المملكة العربية السعودية، والسيد/ رشيد العودة، المدير التنفيذي لشركة تريند مايكرو في المملكة العربية السعودية، والسيد/ زياد مرتجي، المدير التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، والمهندس/ ماجد العتيبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين بشركة موبايلي.

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