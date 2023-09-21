عدد الوحدات السكنية المعروضة في دبي بلغ 517,849 وحدة في النصف الأول من العام الجاري مع وجود 142,644 وحدة قيد الإنشاء

عدد سكان دبي يكاد يصل إلى زيادة بواقع ثلاثة أضعاف خلال الـ 20 عاماً الماضية

أكثر من 60 ألف وحدة سكنية من المتوقع تسليمها بحلول نهاية العام الجاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت زازين بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في دولة الإمارات، عن وصول إجمالي العروض الحالية من الوحدات السكنية في دبي إلى حوالي 517,849 وحدة نهاية النصف الأول من عام 2023، فضلاً عن وجود 142,644 وحدة إضافية قيد الإنشاء. وتوضح الشركة أسباب محافظة دبي على منحنى النمو التصاعدي، حيث نشرت بيانات تعكس النمو القوي للقطاع العقاري فيها خلال السنوات الأخيرة، وتسلط الضوء على المبادرات المبتكرة للحكومة بوصفها داعم رئيسي لتحقيق النجاح في المستقبل.

وارتفع عدد سكان دبي من حوالي 1.3 مليون نسمة في عام 2005 إلى أكثر من 3.5 مليون نسمة في الوقت الراهن، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد ثلاث مرات تقريباً بحلول عام 2025. وأدى هذا الارتفاع في عدد السكان إلى تضخم عروض الوحدات السكنية ولا سيما في السنوات الأخيرة. وتشير تحليلات القطاع إلى الافتراض السابق بتسليم 60 ألف وحدة في عام 2023، بينما تم استكمال حوالي 20 ألف وحدة منها فقط، على أنه يتم طرح ما يقارب 80 ألف وحدة في السوق خلال العامين القادمين. ويتمتع سوق مبيعات الوحدات السكنية على المخطط بآفاق مستقبلية واعدة، مدعوماً بالسياسات والأهداف التحويلية.

وتبذل الحكومة الإماراتية قصارى جهودها للارتقاء بمكانة دولة الإمارات من خلال تعزيز جاذبية برنامج التأشيرة الذهبية، وتسريع الوفاء بالالتزامات الصديقة للبيئة مثل خطة دبي الحضرية 2040 والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، فضلاً عن إطلاق مبادرات جديدة مثل أجندة دبي الاقتصادية (D33) لدفع عجلة الاقتصاد. وتحقق هذه الجهود النتائج المرجوة منها، حيث استقطبت دولة الإمارات المستثمرين من أوروبا والصين بأعداد متزايدة بهدف الاستثمار فيها لحماية أصولهم.

وكان قطاع العقارات على المخطط من أبرز المستفيدين نظراً لأسعاره المقبولة، وبسبب انسجام المشاريع الجديدة بشكل متزايد مع أجندة دولة الإمارات في مجال الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز العائد المحتمل على الاستثمار. ويُعد زازين غاردنز أحد أبرز الأمثلة على هذه المشاريع، وهو أول مشروع حاصل على شهادة لييد الذهبية والمقرر تسليمه في النصف الأول من عام 2024، حيث يساهم في تعزيز المبيعات في شريحة العقارات على المخطط. وبلغت قيمة المعاملات المسجلة للبيع على المخطط 34 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنةً مع 4 مليارات درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من عام 2020.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين بروبرتيز: "أثبت لنا الزمن أن العقارات على المخطط تُعد من الخيارات مقبولة التكلفة إلى حدٍ كبير بالمقارنة مع العقارات الجاهزة ولا سيما حينما تكون قيد الإنشاء، إذ من المحتمل ارتفاع رأس المال مع قرب انتهاء بناء العقار. وانعكس ذلك بشكل واضح في مشروع زازين غاردنز في منطقة الفرجان والذي تم بيعه بكامله، حيث أعاد المستثمرون بيع وحداتهم محققين أرباحاً بنسبة 20-25% بعد أربعة أشهر من شرائها. ونتوقع ارتفاع قيمة المشاريع على المخطط تزامناً مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر كوب 28 في وقت لاحق من هذا العام، في خطوة لإحداث نقلة نوعية مستدامة في المنطقة، بالإضافة إلى استمرار خطط النمو الاقتصادي في الدولة على قدمٍ وساق. ويتوجب على المطورين مواصلة منح الأولوية لجوانب الاستدامة في المشاريع الجديدة كونها تشكل مصدراً لزيادة الأرباح وخفض التكاليف بالنسبة للمستخدمين النهائيين، فضلاً عن دعمها لرؤية الحكومة في مجال البيئة، وبالتالي تحقيق منفعة جميع الأطراف المعنية، بما ينعكس إيجاباً على البيئة".

وتبذل زازين بروبرتيز جهوداً حثيثة للمشاركة في بناء اقتصاد يواكب متطلبات المستقبل، انسجاماً مع اعتماد دبي على الابتكار العقاري للدخول في مرحلة جديدة من الاستدامة. ويمثل مشروع زازين غاردنز في منطقة الفرجان أحدث مشاريع الشركة، ويُعد أول مشروع تطوير عقاري من نوعه في دولة الإمارات مصمم وفق مفهوم العافية المتكاملة وحاصل على شهادة لييد الذهبية، ومن المقرر انتهاؤه في أبريل 2024. ويسهم هذا المشروع في خفض حوالي 469 طن متري من انبعاثات الكربون سنوياً وتوليد حوالي 390 ألف كيلو واط ساعي من الكهرباء المعتمدة على الطاقة الشمسية في الموقع، ما يعادل 30% تقريباً من متطلبات الطاقة للمساحات المشتركة في المشروع سنوياً. وتلتزم زازين بروبرتيز بمواصلة المساهمة في مشاريع الاستدامة بدبي، مما يوفر مستقبلاً أفضل لدولة الإمارات.

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