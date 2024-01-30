بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 530 مبايعة بقيمة 2.35 مليار درهم، منها 36 مبايعة للأراضي بقيمة 1.2 مليار درهم و494 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.15 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 614.96 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 141.34 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 116.24 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 76.87 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 8.37 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 8.37 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 182 مليون درهم بمنطقة الممزر كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 51.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 26.33 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 105 مبايعة بقيمة 96.01 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 74 مبايعة بقيمة 155.93 مليون درهم وثالثة في بوكدرة بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 81.78 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 564.27 مليون درهم منها 21 رهونات أراضي بقيمة 280 مليون درهم و114 رهونات فلل وشقق بقيمة 284.27 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة حصيان الاولى بقيمة 13.79 مليار درهم وأخرى في منطقة الحبيه الأولى بقيمة 85.03 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 55 هبة بقيمة 180.68 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الاولى بقيمة 45 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 34.96 مليون درهم

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