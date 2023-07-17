بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 675 مبايعة بقيمة 2.49 مليار درهم، منها 134 مبايعة للأراضي بقيمة 1.11 مليار درهم و541 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.37 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم وتلتها منطقة القوز الثانيه بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 740 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 62 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 301 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 518.57 مليون درهم منها 24 رهونات أراضي بقيمة 247.07 مليون درهم و93 رهونات فلل وشقق بقيمة 271.5 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 2 بقيمة 200 مليون درهم وأخري في منطقة المطينه بقيمة 95 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبة بقيمة 19.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 5.5 مليون درهم وأخري في منطقة الوصل بقيمة 3.9 مليون درهم.

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