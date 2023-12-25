بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.08 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 586 مبايعة بقيمة 2.03 مليار درهم، منها 56 مبايعة للأراضي بقيمة 617.58 مليون درهم و530 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.42 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 64.07 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 30.18 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 28.37 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 26.58 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 256.02 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 89.06 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 357.39 مليون درهم بمنطقة الخليج التجارى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 49.9 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 25.28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 98 مبايعة بقيمة 93.32 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 64 مبايعة بقيمة 455.57 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 165.38 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 706.92 مليون درهم منها 29 رهونات أراضي بقيمة 61.06 مليون درهم و122 رهونات فلل وشقق بقيمة 645.87 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 333.37 مليون درهم وأخرى في منطقة بور سعيد بقيمة 75.08 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 55 هبة بقيمة 337.63 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 191.69 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 69.61 مليون درهم.