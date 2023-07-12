بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 610 مبايعة بقيمة 2.64 مليار درهم، منها 143 مبايعة للأراضي بقيمة 1.64 مليار درهم و467 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 993.12 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 66 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه.

وقد تصدرت منطقة القوز الثانيه المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 103 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 430.99 مليون درهم منها 23 رهونات أراضي بقيمة 52.55 مليون درهم و85 رهونات فلل وشقق بقيمة 378.45 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 184 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 25 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبة بقيمة 14.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 8.07 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 2.84 مليون درهم.

#بياناتحكومية

-انتهى-