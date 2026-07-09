دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ يواصل قطاع العقارات في دولة الإمارات ترسيخ مكانته كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة، مع توقعات باستمرار نموه على المدى الطويل، مما يعزز مكانة الدولة كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار والتطوير والابتكار.

ووفقاً لمنصة "Statista Market Insights" الرائدة في أبحاث وتحليلات الأسواق، من المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في دولة الإمارات إلى 2.98 تريليون درهم بحلول عام 2031، وهو ما يعكس الثقة القوية للمستثمرين واستمرار الطلب على المشاريع السكنية والتجارية والمشاريع العقارية المتعددة الاستخدامات. ويواصل القطاع تحقيق هذا النمو بدعم من زيادة عدد السكان، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعاظم جاذبية دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال وفرص المعيشة.

ويُسهم هذا النمو المتواصل في إطلاق موجة جديدة من المشاريع التطويرية في مختلف أنحاء الدولة، ومع تزايد حجم المشاريع وتطورها، باتت الجهات المعنية تولي اهتماماً أكبر بالتقنيات الحديثة التي تدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة خلال مراحل التخطيط والتصميم والمبيعات.

تواصل شركة "لايف سايز بلانز دبي"، الشركة الأسترالية الرائدة عالمياً في مجال عرض الإسقاطات المعمارية بالحجم الحقيقي، والواقع الافتراضي والمعزز، دعم المطورين والمعماريين والمستثمرين الراغبين في تعزيز مستوى اليقين خلال مرحلة ما قبل تنفيذ المشاريع العقارية. ومنذ إطلاق عملياتها في دولة الإمارات عام 2023، تلتزم الشركة بمساعدة مختلف الأطراف على تجربة المشاريع وتقييمها من خلال عرض المخططات الهندسية بمقياس 1:1، مما يتيح تخطيطاً أكثر دقة اتخاذ قرارات استثمارية بثقة أكبر.

وقال جورج كلاس، الرئيس التنفيذي لشركة "لايف سايز بلانز دبي": "عكس التوقعات الإيجابية لنمو سوق العقارات في دولة الإمارات قدرة الدولة على استقطاب المستثمرين والمقيمين من مختلف أنحاء العالم، بفضل رؤيتها الطموحة، وبنيتها التحتية العالمية، وبيئة الأعمال الداعمة. ومع ازدياد حجم المشاريع وتطورها، تتزايد الحاجة إلى حل العرض بالقياس المطابق للواقع مع دعم تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، التي تُسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار الصحيح وتعزيز تفاعل المشترين طوال مراحل تطوير المشاريع.“

ومع استمرار دولة الإمارات في تنفيذ استراتيجياتها التنموية الكبرى واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع العقارات، من المتوقع أن يشهد الطلب على حلول التخطيط والتصور البصري المبتكرة نمواً متوازياً، بما يساعد المطورين والمستثمرين على إدارة المشاريع الأكثر تعقيداً، مع تعزيز الشفافية والكفاءة وترسيخ الثقة طويلة الأمد في السوق العقارية.

نبذة عن لايف سايز بلانز دبي:

تُعد لايف سايز بلانز دبي المزود الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة لحلول إسقاط المخططات المعمارية بالحجم الحقيقي والجولات الافتراضية الغامرة. ومن خلال الجمع بين التصورات بالحجم الفعلي والتقنيات الغامرة، تعمل الشركة على سد الفجوة بين الفكرة والتنفيذ، بما يتيح للعملاء تجربة مشاريعهم وتقييمها وتطويرها قبل بدء أعمال البناء.

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رئيس قسم الشؤون المؤسسية في "Cameo Comms" للعلاقات العامة والتواصل

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