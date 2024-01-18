بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 554 مبايعة بقيمة 2.1 مليار درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 553.27 مليون درهم و521 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.55 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 120.5 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 66.15 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 59.21 مليون درهم في منطقة غدير الطير.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعة بقيمة 20.56 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 57.61 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 10.94 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 73.01 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 71.74 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 70.41 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 55.86 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 91.16 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 228.37 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 743.1 مليون درهم منها 15 رهونات أراضي بقيمة 453.94 مليون درهم و138 رهونات فلل وشقق بقيمة 289.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 305.24 مليون درهم وأخرى في منطقة هور العنز شرق بقيمة 100 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 124.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 36.03 مليون درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 29.34 مليون درهم.