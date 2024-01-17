بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 850 مبايعة بقيمة 2.56 مليار درهم، منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 343.01 مليون درهم و809 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.22 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 28.99 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعة بقيمة 47.76 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 12.17 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 79.49 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 78.95 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 68.61 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 98 مبايعة بقيمة 170.32 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 92 مبايعة بقيمة 88.91 مليون درهم وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 74 مبايعة بقيمة 161.28 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 257.17 مليون درهم منها 9 رهونات أراضي بقيمة 23.09 مليون درهم و95 رهونات فلل وشقق بقيمة 234.08 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ام الشيف بقيمة 96 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 23.72 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 103.79 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 51.08 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 12.22 مليون درهم.

#بياناتحكومية

-انتهى-