بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 306 مبايعة بقيمة 750.16 مليون درهم، منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 143.35 مليون درهم و269 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 606.81 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم في منطقة معيصم الأول. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة ام هرير الثانيه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة القرهود وأخيرا مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة مرسى دبي. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.1 مليار درهم منها 27 رهونات أراضي بقيمة 1.85 مليار درهم و51 رهونات فلل وشقق بقيمة 251.85 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الاولى بقيمة 1 مليار درهم وأخري في منطقة اليلايس 2 بقيمة 352 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 24.95 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 11 مليون درهم وأخري في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 4 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.