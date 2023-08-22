بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 578 مبايعة بقيمة 2.1 مليار درهم، منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 397.75 مليون درهم و535 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.7 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 93 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وقد تصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 8 مليون درهم وثالثة في نخلة ديرة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 105 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 93 مبايعة بقيمة 159 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 170 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 702.33 مليون درهم منها 29 رهونات أراضي بقيمة 156.17 مليون درهم و103 رهونات فلل وشقق بقيمة 546.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 387 مليون درهم وأخرى في منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 78 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 19 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 5.5 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 3.51 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط والعالم. وتوظّف الدائرة كافة مواردها البشرية والماديّة في سبيل تحقيق رؤيتها الاستراتيجيّة المتمثلة في ترسيخ الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري، عبر تمكين المجتمع العقاري بخدمات عقاريّة استباقيّة سلسة، وتشريعات وبيانات متكاملة، بشراكات فعّالة وبنية تحتية رقمية رائدة. وتسعى الدائرة إلى تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وخلق بيئة حاضنة للابتكار وتعزيز فاعليّة وكفاءة العمليات والحوكمة المؤسسيّة، ورفع الوعي والثقة والشفافيّة في القطاع العقاري، وتحقيق التطور والتنمية المستدامة في القطاع العقاري، وتبني الممارسات العالمية وتكييفها مع السمات الفريدة للسوق العقاري في دبي، بالتعاون الفاعل بين مختلف قطاعاتها ومؤسساتها، المتمثلة بالتالي: مؤسسة التنظيم العقاري، قطاع التطوير العقاري، قطاع التسجيل العقاري، وقطاع الدعم المؤسسي، ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.